Kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm và bữa ăn bán trú trong trường học

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện những nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học, Công an xã Phú Cát, Hà Nội tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác kiểm tra bán trú và an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần bảo vệ sức khỏe học sinh, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong các ngày 26 và 27-10, Công an xã Phú Cát phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác bán trú và an toàn thực phẩm của xã Phú Cát tiến hành kiểm tra tại Trường Tiểu học Phú Cát B và Trường Tiểu học Phú Cát A.

Kiểm tra điều kiện vệ sinh, khu vực chế biến và hoạt động của bếp ăn bán trú.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra thực tế thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú tại nhà trường

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an xã tích cực phối hợp với các thành viên Đoàn kiểm tra thực hiện nhiệm vụ theo chức năng, phân công; góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm, phòng ngừa những nguy cơ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh và tình hình an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục.

Nội dung kiểm tra tập trung vào thực tế hoạt động bếp ăn, hồ sơ pháp lý của đơn vị cung ứng, quy trình tổ chức bữa ăn bán trú và các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà trường và đơn vị cung ứng tiếp tục thực hiện nghiêm quy trình tổ chức bữa ăn, tăng cường giám sát hoạt động bếp ăn, rà soát thực đơn, cập nhật thông tin trên hệ thống Hanoicheck và quản lý hồ sơ bán trú theo quy định.

Đoàn kiểm tra làm việc với Ban Giám hiệu nhà trường về công tác tổ chức bán trú và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an xã Phú Cát tiếp tục chủ động nắm tình hình, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an toàn trường học; kịp thời trao đổi, tham mưu giải quyết các vấn đề phát sinh theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và đơn vị cung ứng trong việc bảo đảm an toàn cho học sinh.

Thời gian tới, Công an xã Phú Cát tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng, chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở giáo dục; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhà trường, phụ huynh và các đơn vị liên quan trong công tác phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, Công an xã Phú Cát quyết tâm cùng cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng và sự phát triển toàn diện của học sinh trên địa bàn.