Khởi tố Trưởng chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia và 2 kế toán

ANTD.VN - Cơ quan điều tra Công an Lạng Sơn đã khởi tố Trưởng chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia cùng 2 kế toán để điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mở rộng vụ án Tham ô tài sản, xảy ra từ tháng 1-2026 tại Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia, thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn, ngày 23-10-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và ra lệnh khám xét đối với 3 bị can cùng trú tại xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn gồm: Hoàng Kim Vy (SN 1979 (Trưởng chi nhánh); Hoàng Thị Lý (SN 1979) và Đào Thanh Hải (SN 1982), cùng là Kế toán phụ trách Chi nhánh về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với bị can

Quá trình điều tra xác định, các đối tượng đã thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao để bị can Nông Thanh Tú (SN 1989, trú tại thôn Ngọc Quyến, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn) lợi dụng sơ hở, thiếu sót trong quản lý tài chính của Chi nhánh phát triển quỹ đất khu vực Bình Gia thực hiện hành vi chiếm đoạt số tiền trên 18 tỷ đồng trong thời gian dài mà không kịp thời phát hiện gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước.

Trước đó, ngày 11-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Nông Thanh Tú về hành vi Tham ô tài sản.

Ngày 26-10, sau khi được sự phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can trên để tiến hành điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án hiện đang tiếp tục được Công an tỉnh Lạng Sơn điều tra mở rộng.