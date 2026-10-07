Trốn truy nã, kẻ vận chuyển 35 bánh heroin luôn 'găm' theo súng

ANTD.VN -Công an tỉnh Lạng Sơn ngày 7-10 thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa phối hợp, bắt giữ thành công Phương Văn Kỳ (SN 1983, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt nguy hiểm từ tháng 7-2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn về tội Vận chuyển trái phép chất ma tuý (35 bánh Heroin).

Lực lượng Công an bắt giữ thành công đối tượng Phương Văn Kỳ tại nơi lẩn trốn ở lán trại

Lán trại đối tượng Phương Văn Kỳ lẩn trốn trước khi bị bắt giữ

Khu vực đối tượng Phương Văn Kỳ lẩn trốn

Qua triển khai kế hoạch do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an xã Hoàng Văn Thụ đã tập trung rà soát địa bàn, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đối tượng Phương Văn Kỳ thường xuyên xuất hiện tại khu vực rừng Nà Han, xã Hoàng Văn Thụ.

Tên này lẩn trốn tại các lán trại bỏ hoang trong rừng khu vực giáp ranh biên giới, đêm khuya mò xuống khu vực nhà dân. Qua xác minh, đối tượng nghiện ma tuý, cực kỳ cảnh giác, khi đi đâu cũng mang theo khẩu súng và sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng, gây khó khăn, nguy hiểm cho việc tổ chức đấu tranh, bắt giữ.

Lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ thành công đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Phương Văn Kỳ

Xác định được tính chất nguy hiểm của đối tượng truy nã Phương Văn Kỳ, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, khoảng 15h30’ ngày 04/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, các đơn vị nghiệp vụ và Công an xã Hoàng Văn Thụ huy động lực lượng với quyết tâm cao nhất bắt giữ thành công đối tượng nhưng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia truy bắt và nhân dân.

Các tổ công tác đã tổ chức mật phục nhiều giờ tại nhiều địa điểm xung quanh nơi đối tượng Kỳ lẩn trốn, bắt giữ thành công đối tượng khi đang đi xuống khu vực bìa rừng để tìm mua ma tuý về sử dụng. Khám xét trên người đối tượng, lực lượng tầm nã thu giữ được 1 khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn, trong đó có viên đã lên nòng.

Đối tượng Phương Văn Kỳ cùng tang vật

Khẩu súng đối tượng Phương Văn Kỳ tàng trữ khi đang lẩn trốn

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận bản thân biết bị truy nã nên thường xuyên lẩn trốn trong rừng, không dám về nhà, chỉ khi trời tối mới về nhà lấy lương thực và tìm mua ma tuý để sử dụng. Đối với khẩu súng quân dụng và 12 viên đạn trên, Kỳ khai nhận từ khi bị truy nã đến nay thường xuyên mang theo người để đề phòng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng nếu bị bắt giữ.