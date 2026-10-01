Khởi tố Giám đốc Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS gây ô nhiễm môi trường

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can là Nguyễn Phúc Hậu (SN 1974, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Trần Văn Cường (SN 1989, trú tại xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Kết quả điều tra xác định: Công ty TNHH MTV Tuấn Hậu LS (Công ty Tuấn Hậu), do Nguyễn Phúc Hậu làm Giám đốc, là đơn vị thực hiện phá dỡ tòa nhà Liên cơ số 01A, đường Nguyễn Thái Học, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn. Sau khi phá dỡ, số chất thải xây dựng phát sinh gồm bê tông, gạch vụn, vữa cát... (chất thải hỗn hợp) được vận chuyển đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp mặt bằng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Nguyễn Phúc Hậu

Qua phân loại, số chất thải trên được xác định là chất thải rắn công nghiệp thông thường. Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Cường là nhân viên lái máy xúc của Công ty Tuấn Hậu, đã thực hiện việc yêu cầu các đơn vị vận chuyển đưa chất thải xây dựng đến khu vực Cụm công nghiệp Na Dương 3 để đổ thải, san lấp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khởi tố bị can Trần Văn Cường

Tại vị trí Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường đã tự ý đổ thải, không được các cơ quan chức năng cấp phép tại khu vực Cụm Công nghiệp Na Dương 3 với tổng diện tích của khu vực đất được đổ thải để san lấp mặt bằng là: 3.263,5 m2; tổng Khối tích chất thải đầm chặt tính được là 783,12 m3 có khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường khoảng 900.000 kg.

Ngày 19-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Phúc Hậu và Trần Văn Cường về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục điều tra, làm rõ tính chất, mức độ, vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.