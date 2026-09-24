Khởi tố đối tượng đổ trái phép hơn 4.500 tấn chất thải xây dựng

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Trong thời gian vừa qua, hoạt động xây dựng công trình trên địa bàn xã Hồng Vân, Hà Nội và việc triển khai nhiều dự án lớn tại các địa bàn lân cận dẫn đến việc phát sinh khối lượng chất thải xây dựng lớn. Các đối tượng thường lợi dụng thời gian đêm tối, các địa điểm hoang vắng để thực hiện hành vi đổ thải trái quy định.

Hiện trường chất thải tại khu vực đầm Xâm Thị

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội, UBND xã Hồng Vân và Công an xã Hồng Vân đã tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp rà soát các điểm nóng có nguy cơ phát sinh hoạt động đổ thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Theo đó vào khoảng 21 giờ 30 ngày 9/9/2026, tổ công tác gồm: Công an xã Hồng Vân, phối hợp với Phòng kinh tế UBND xã Hồng Vân và thôn Xâm Thị tiến hành làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Xâm Thị, xã Hồng Vân, phát hiện tại khu vực đầm Xâm Thị cạnh đường Vành đai 4 thuộc có 1 xe ô tải mang BKS: 29H-775.27 đang lùi xe vào khu vực đầm Xâm Thị trên thùng xe có chở đất bùn nghi vấn có dấu hiệu đổ chất thải trái phép ra môi trường nên đã tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, người điều khiển phương tiện khai nhận trên thùng xe đang vận chuyển bùn thải lấy từ công trình đang thi công là Nhà ở xã hội có địa chỉ tại phường Yên Sở, thành phố Hà Nội đến khu vực đầm Xâm Thị để đổ theo chỉ đạo của Nguyễn Văn Chăm nhưng chưa kịp đổ thì bị tổ công tác phát hiện, kiểm tra.

Nhận thấy vụ việc có tính chất phức tạp, tiền ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, ngay sau khi phát hiện vụ việc, Lãnh đạo Công an thành phố, Đảng ủy xã Hồng Vân, UBND xã Hồng Vân đã chỉ đạo Công an xã Hồng Vân phối hợp các phòng nghiệp vụ xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Trên tinh thần đấu tranh quyết liệt, Đảng ủy - BCH Công an xã Hồng Vân đã chỉ đạo các tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng làm rõ các đối tượng liên quan.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Chăm (sinh năm: 1981;Trú tại: thôn Đức Hợp, xã Kim Động, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty TNHH MTV vận tải Việt Dũng, đã chỉ đạo 4 lái xe vận chuyển đất thải từ công trình xây dựng về khu vực đầm Xâm Thị để đổ trái phép. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Chăm đã thừa nhận tổ chức thực hiện thành công 255 chuyến đổ thải trái quy định với tổng khối lượng khoảng 4.539.645kg chất thải.

Đối tượng Nguyễn Văn Chăm

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 22/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chăm về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường” theo Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Thời gian tới, Công an xã Hồng Vân tiếp tục tăng cường nắm tình hình, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật và phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cơ quan Công an đề nghị người dân khi phát hiện hoạt động vận chuyển, đổ, chôn lấp chất thải có dấu hiệu vi phạm chủ động cung cấp thông tin để lực lượng chức năng kịp thời kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định.

