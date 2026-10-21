Khởi tố 10 bị can liên quan vụ mang hung khí đi gây rối

ANTD.VN -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 10 bị can liên quan đến vụ việc xảy ra trên địa bàn về các tội “Cố ý gây thương tích”, “Gây rối trật tự công cộng” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 6 bị can.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc

Các hung khí bị thu giữ

Theo tài liệu điều tra, trước đó khoảng 23h30 ngày 17-7-/2026, N.T.G (SN 2010, trú tại phường Xuân Hòa) rủ 13 thanh thiếu niên tụ tập, mang theo 4 thanh phóng lợn và 2 gậy kim loại dài hơn 3 mét để tìm gây sự với người đi đường. Trong quá trình di chuyển, nhóm này xảy ra mâu thuẫn với nhóm của N.T.D (SN 2009, trú tại xã Bình Tuyền) qua livestream trên TikTok và hẹn gặp nhau để giải quyết.

Khoảng 3h ngày 18-7-2026, tại khu vực Công viên Trại Cúp, hai nhóm ném vỏ chai bia, đuổi đánh nhau qua nhiều tuyến đường. Một số đối tượng thuộc nhóm N.V.M đã vây đánh anh T.V.S (SN 2008, trú tại xã Xuân Lãng), sử dụng phóng lợn, vỏ chai bia và các hành vi bạo lực khác, khiến nạn nhân bị thương, phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.