Diễn biến mới trong hoạt động xuất khẩu thép

ANTD.VN - Xuất khẩu thép sang một số thị trường mới nổi như: Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga tăng mạnh, trong khi các thị trường truyền thống có sự chuyển dịch.

Giá thép xuất khẩu tăng nhẹ trong 6 tháng đầu năm

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), cơ cấu thị trường xuất khẩu tiếp tục có sự chuyển dịch theo hướng đa dạng hóa, trong đó ASEAN giữ vững vị trí thị trường xuất khẩu sắt thép lớn nhất của Việt Nam, Hoa Kỳ và Brazil ghi nhận mức tăng trưởng tích cực, trong khi xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang EU và một số thị trường châu Á vẫn chịu tác động từ nhu cầu tiêu thụ suy yếu và các biện pháp phòng vệ thương mại.

Xuất khẩu thép sang ASEAN trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 1,88 triệu tấn, trị giá 1,15 tỷ USD, tăng 7,58% về lượng và tăng 8,81% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 33,92% tỷ trọng trong tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam.

Cùng với ASEAN, xuất khẩu thép sang Hoa Kỳ cũng tăng 35,14% về lượng và 33,67% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025. Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ ba của VIệt Nam. Hiện nhu cầu thép của thị trường này vẫn cao, đặc biệt với các sản phẩm thép có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc. Tuy vậy, giá thép xuất khẩu bình quân sang thị trường này lại giảm.

Là thị trường xuất khẩu thép lớn thứ hai của Việt Nam nhưng thị trường EU lại sụt giảm đáng kể trong nửa đầu năm nay. Lượng xuất khẩu sang EU đạt 982,78 nghìn tấn, kim ngạch đạt 618,13 triệu USD, giảm 14,23% về lượng và 19,88% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá sắt thép xuất khẩu bình quân của Việt Nam sang EU 6 tháng đầu năm 2026 đạt 629 USD/tấn, giảm 6,58% so với cùng kỳ năm 2025, do áp lực cạnh tranh ngày càng lớn tại thị trường châu Âu cũng như nhu cầu tiêu thụ thép chưa phục hồi hoàn toàn.

Đáng chú ý, xuất khẩu thép của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2026 sang một số thị trường mới nổi tăng mạnh cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm 2025, nổi bật là Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga.

Brazil là thị trường có tốc độ tăng trưởng nổi bật nhất trong nhóm thị trường quy mô lớn. Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Brazil 6 tháng đầu năm 2026 đạt 331,59 nghìn tấn, trị giá 225,02 triệu USD, tăng 232,25% về lượng và 320,14% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy doanh nghiệp Việt Nam đã tận dụng tốt cơ hội mở rộng thị phần tại khu vực Nam Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh với lượng xuất khẩu đạt 138,94 nghìn tấn, trị giá 79,94%, tăng 151,98% về lượng và 114,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, do nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu thép phục vụ sản xuất tại thị trường này tăng.

Xuất khẩu sắt thép của Việt Nam sang Nga 6 tháng đầu năm 2026 đạt 10,91 nghìn tấn, trị giá 18,94 triệu USD, tăng gần 20 lần về lượng và hơn 33 lần về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tuy quy mô chưa lớn nhưng đây là thị trường có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đạt 5,55 triệu tấn, trị giá 3,7 tỷ USD, giảm 1,79% về lượng nhưng tăng 0,27% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Giá thép xuất khẩu trung bình của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt 667 USD/tấn, tăng 2,09% so với cùng kỳ năm 2025.