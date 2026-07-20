Hải Phòng điều chỉnh mức thu nhập được mua nhà ở xã hội lên 29 triệu đồng

ANTD.VN - UBND TP Hải Phòng vừa có quyết định điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Theo đó, từ ngày 1/8 tới đây, hệ số điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện để được mua, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn là 1,16.

Với hệ số này, mức trần thu nhập của cá nhân (chưa kết hôn hoặc được xác nhận độc thân) được mua nhà xã hội ở TP Hải Phòng tăng lên tối đa 29 triệu đồng. Mức này cao hơn 4 triệu đồng so với quy định trên cả nước hiện nay.

Tương tự, ngưỡng thu nhập tối đa để hưởng chính sách về nhà ở xã hội với người chưa kết hôn, đang nuôi con dưới tuổi thành niên là 40,6 triệu đồng mỗi tháng, tăng 5,6 triệu đồng.

Phối cảnh nhà ở xã hội Tràng Duệ, Hải Phòng

Với người đã kết hôn, tổng thu nhập hàng tháng của người đứng đơn và vợ (hoặc chồng) tăng lên 58 triệu đồng một tháng, cao hơn 8 triệu so với quy định hiện hành.

Theo quy định, Chính phủ cho phép UBND các tỉnh quy định hệ số điều chỉnh thu nhập để mua nhà ở xã hội. Tuy nhiên, mức này không vượt quá tỷ trọng thu nhập bình quân đầu người của địa phương so với trung bình cả nước.

GRDP bình quân đầu người tại Hải Phòng đạt 194,5 triệu đồng năm 2025, cao hơn gần 70 triệu so với mức bình quân trên cả nước. Từ nay đến 2030, Hải Phòng cũng là địa phương được giao mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao nhất, 13% trở lên và phấn đấu đạt 14%. Theo đó, GRDP bình quân đầu người của thành phố có thể đạt hơn 295 triệu đồng vào 2030, tương ứng tăng hơn gấp rưỡi so với cuối năm ngoái.

Hải Phòng cũng đang là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố hoàn thành hơn 13.100 căn, vượt 23% chỉ tiêu được Chính phủ giao. Hai năm tới, địa phương này cần xây dựng thêm 13.900 căn nhà xã hội.