"Sao Mai 2026" lộ diện Top 16, Gala dự kiến diễn ra ở Sầm Sơn

ANTD.VN - Sau các vòng tuyển chọn trên toàn quốc, "Sao Mai 2026" đã xác định 16 thí sinh bước vào vòng chung kết. Chương trình đầu tiên của chặng thi này sẽ được phát sóng vào lúc 21h ngày 27-9 tới trên VTV3 và các nền tảng số của VTV.

Sau các vòng sơ loại và tuyển chọn diễn ra từ cuối tháng 7-2026, Ban tổ chức giải "Sao Mai 2026" vừa chính thức công bố Top 16 thí sinh bước vào vòng chung kết. Đây là những gương mặt được Ban giám khảo lựa chọn sau quá trình đánh giá về giọng hát, khả năng xử lý tác phẩm và màu sắc âm nhạc. Từ đây, 16 thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài trong chặng thi quyết định, hướng tới những vị trí cao nhất của mùa giải năm nay.

Trong Top 16, nhiều thí sinh đã có hành trình âm nhạc đáng chú ý trước khi đến với cuộc thi năm nay. Trong đó có Nguyễn Đỗ Khánh An từng góp mặt tại "Thần tượng tương lai", "Giọng hát Việt nhí" và "Solo cùng Bolero", lần này cô trở lại sân chơi âm nhạc ở tuổi 20 với hình ảnh trưởng thành hơn. Hay Nguyễn Mộc An từng giành ngôi vị Quán quân cuộc thi "Tiếng hát Hà Nội 2024", Á quân "Sao Mai Xứ Nghệ 2024"; Hoàng Thị Thu Hà, diễn viên Đoàn Văn công Quân khu 2, từng giành Giải nhất "Sao Mai Xứ Nghệ 2024" và Huy chương Bạc tại "Hội diễn toàn quân năm 2023".

Cùng với đó là nhiều gương mặt đáng chú ý khác như Phạm Hải Anh tham gia thi "Sao Mai" ở tuổi 30, sau nhiều năm làm những công việc khác trước khi trở lại với ca hát; Bùi Nguyễn Bảo Anh, sinh năm 2006, đến từ Quảng Ninh, hiện theo học thanh nhạc tại Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Trong khi đó, Nguyễn Xuân Dũng hiện là chiến sĩ Đoàn Văn công Quân khu 7, từng bắt đầu đi hát tại những sân khấu Acoustic nhỏ. Đặc biệt là Kim Jea Bin - nam sinh mang hai dòng máu Việt - Hàn, trở lại với âm nhạc ở tuổi 18 sau một thời gian tạm rời sân khấu vì hoàn cảnh gia đình.

Trước đó, cuộc thi "Sao Mai 2026" bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 16-6 đến hết 30-7-2026, dành cho công dân Việt Nam hoặc công dân gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài trong độ tuổi từ 18 đến 30. Thí sinh cần có khả năng thanh nhạc, tư duy âm nhạc, kỹ năng xử lý tác phẩm và truyền tải cảm xúc. Nội dung dự thi là các ca khúc Việt Nam.

Ở vòng sơ loại, thí sinh thể hiện ca khúc không có nhạc đệm. Qua vòng này, thí sinh được lựa chọn vào vòng tiếp theo sẽ tự chuẩn bị beat hoặc phần đệm cho tiết mục. Các thí sinh từng đạt giải chính thức tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc các mùa "Sao Mai" trước đây, nếu vẫn trong độ tuổi quy định, có thể được xem xét đặc cách qua vòng sơ loại khu vực. Bên cạnh đó, thí sinh phải bảo đảm các yêu cầu về bản quyền đối với tác phẩm dự thi.

Quá trình tuyển chọn được tổ chức ở hai khu vực. Tại miền Nam, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 31-7 đến 1-8, sau đó là vòng loại ngày 2-8-2026 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ. Ở miền Bắc, vòng sơ loại diễn ra từ ngày 7 đến 8-8, vòng loại tổ chức ngày 9-8-2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam ở Hà Nội. Sau đó, các thí sinh tiếp tục bước vào vòng Tuyển chọn khu vực phía Bắc tại Hạ Long, với 50 gương mặt tham gia.

Vòng Tuyển chọn cũng cho thấy sự đa dạng về màu sắc của các thí sinh năm nay. Tại Hạ Long, 50 thí sinh lần lượt thể hiện cá tính âm nhạc trước Hội đồng Giám khảo gồm nhạc sĩ Đỗ Bảo, ca sĩ Ngọc Anh và NSƯT Phạm Thế Vĩ. Đây là bước sàng lọc quan trọng trước khi cuộc thi đi vào vòng chung kết.

Theo kế hoạch, các thí sinh vượt qua vòng loại sẽ tham gia ghi hình và tranh tài từ tháng 9 đến tháng 11-2026. Mùa giải năm nay cũng được xây dựng với diện mạo mới, tiếp tục tìm kiếm những giọng ca trẻ nhưng đồng thời chú trọng hơn đến cá tính và câu chuyện âm nhạc của từng thí sinh.

Một điểm đáng chú ý của "Sao Mai 2026" là Gala cuối mùa dự kiến được tổ chức tại Sầm Sơn, Thanh Hóa. Theo thông tin mới được công bố, Đài Truyền hình Việt Nam đã thống nhất chủ trương lựa chọn Thanh Hóa đăng cai "Gala Sao Mai 2026" theo đề nghị của UBND tỉnh. Chương trình dự kiến diễn ra lúc 21h ngày 15-11 tại Quảng trường biển Sầm Sơn.

Đây là lần đầu Thanh Hóa được lựa chọn đăng cai "Gala Sao Mai". Việc đưa chương trình về Sầm Sơn cũng tạo một dấu mốc mới cho mùa giải, khi sân khấu Gala được tổ chức tại một không gian ngoài trường quay, gắn với địa điểm vốn có quy mô phù hợp cho các chương trình nghệ thuật lớn. Với Thanh Hóa, "Sao Mai" cũng có một mối liên hệ khá đặc biệt khi địa phương này từng có nhiều ca sĩ từng ghi dấu tại cuộc thi này như: Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Thanh Huyền...

Tuy nhiên, trước khi hướng tới sân khấu Gala tại Sầm Sơn, Top 16 sẽ còn một chặng đường tranh tài phía trước. Từ ngày 27-9 tới đây, các thí sinh sẽ lần lượt xuất hiện trong những chương trình của vòng chung kết, nơi mỗi tài năng sẽ phải tiếp tục chứng minh khả năng thanh nhạc, cách xử lý ca khúc và dấu ấn riêng.

Sau quá trình tuyển sinh, sơ loại và tuyển chọn trên toàn quốc, "Sao Mai 2026" đã đi đến chặng thi được chờ đợi nhất. 16 giọng ca trẻ sẽ bắt đầu hành trình mới trên sóng VTV3, trong khi sân khấu Quảng trường biển Sầm Sơn dự kiến trở thành điểm hẹn của Gala khép lại mùa giải vào tháng 11-2026.