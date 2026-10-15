Khẩn trương giúp người phụ nữ đi lạc đoàn tụ gia đình

ANTD.VN - Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn đầy xúc động của ông Lê Quang Huy, trú tại phường Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tình giúp đỡ của cán bộ, chiến sĩ Công an phường trong việc hỗ trợ gia đình tìm kiếm người thân bị lạc.

Công an phường Hai Bà Trưng đã giúp người dân đi lạc đoàn tụ gia đình

Theo nội dung thư, người thân của gia đình là bà Nguyễn Thị Hậu, sinh năm 1952, trú tại tỉnh Thanh Hóa, do tuổi cao nên trong quá trình di chuyển từ Thanh Hóa lên Hà Nội đã bị lạc.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng đã khẩn trương vào cuộc, hỗ trợ xác minh thông tin, tìm kiếm và giúp bà đoàn tụ với gia đình.

Trong thư cảm ơn, ông Lê Quang Huy bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an phường đã tận tình, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn để giúp gia đình tìm lại người thân.

Lá thư là nguồn động viên tinh thần quý báu đối với tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với một việc làm cụ thể mà còn là minh chứng cho tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sự gần gũi, tận tụy và trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và hỗ trợ nhân dân.