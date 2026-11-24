ANTD.VN -Cơ quan khí tượng thông tin, sáng nay 24/11, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bắc bộ. Sau ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Đông Bắc bộ, Bắc Trung bộ, khu vực Tây Bắc bộ và Trung Trung bộ.

Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Ở khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ từ ngày 24/11 trời chuyển rét, riêng vùng núi Bắc bộ có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc bộ phổ biến từ 14-17 độ C, vùng núi Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Bắc Trung bộ phổ biến từ 15-18 độ C.

Khu vực Hà Nội từ đêm 23/11 trời có mưa, ngày 24/11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 14-16 độ C. Ngày mai, 25/11 sẽ là ngày rét nhất ở khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội trong đợt rét này. Nhiệt độ ban ngày không vượt quá 19 độ C, về đêm ở mức 14-15 độ C.

Không khí lạnh tăng cường đã bao trùm, Bắc bộ có mưa rét trong sáng nay

Trên biển từ sáng sớm 24/11, ở vịnh Bắc bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động mạnh.

Từ chiều 24/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.

Từ đêm 23-24/11, khu vực Bắc bộ có mưa, mưa rào và rải rác có giông, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có nơi mưa to.

Từ tối 24/11 đến ngày 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 24/11, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm

Đêm 25/11, khu vực từ TP. Huế đến phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 80mm.