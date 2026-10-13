Lan tỏa nghĩa tình, sẻ chia với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn

ANTD.VN -Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phối hợp với Ban Công tác xã hội Bệnh viện Thận Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng những phần quà thiết thực đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Trong khuôn khổ chương trình, 460 bao gạo, mỗi bao nặng 10kg, đã được trao tận tay những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm, sự quan tâm chân thành của cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng, cùng sự chung tay, đóng góp quý báu của các nhà hảo tâm và các tình nguyện viên.

Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội đã phối hợp với Ban Công tác xã hội Bệnh viện Thận Hà Nội tổ chức chương trình thiện nguyện, trao tặng những phần quà thiết thực đến người bệnh có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện.

Đây không chỉ là sự hỗ trợ thiết thực về vật chất, góp phần giảm bớt gánh nặng sinh hoạt cho người bệnh và gia đình, mà còn là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để những người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật vững vàng vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị và sớm phục hồi sức khỏe.

Đằng sau mỗi bao gạo được trao đi là sự đồng cảm, sẻ chia và mong muốn mang đến những điều tốt đẹp hơn cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn trong cuộc sống. Chương trình đã góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, nhân ái, khơi dậy trách nhiệm của mỗi cá nhân, tổ chức đối với cộng đồng, đồng thời phát huy những giá trị tốt đẹp trong phong trào thi đua vì an sinh xã hội.

Ghi nhận những tình cảm và nghĩa cử cao đẹp đó, Bệnh viện Thận Hà Nội đã gửi thư cảm ơn ngày 1/10/2026 đện tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.

Bệnh viện Thận Hà Nội đã gửi thư cảm ơn ngày 1/10/2026 đện tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng.

Trong thư, Bệnh viện khẳng định những phần quà thiết thực không chỉ góp phần hỗ trợ đời sống mà còn mang lại nguồn động viên tinh thần quý báu, tiếp thêm niềm tin và hy vọng cho người bệnh trên hành trình điều trị, phục hồi sức khỏe. Sự ghi nhận của Bệnh viện là nguồn khích lệ để những hoạt động thiện nguyện giàu ý nghĩa tiếp tục được duy trì và lan tỏa trong thời gian tới.

460 bao gạo, mỗi bao nặng 10kg, đã được trao tận tay những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn

Hoạt động thiện nguyện lần này là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và sự tận tâm của lực lượng Công an nhân dân. Qua đó, hình ảnh người chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng không chỉ được thể hiện qua nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân, mà còn hiện lên gần gũi, trách nhiệm, luôn sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong các hoạt động an sinh xã hội, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an phường Hai Bà Trưng sẽ tiếp tục chung tay cùng các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm thực hiện những hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng.

Mỗi hành động sẻ chia hôm nay là một nhịp cầu nối dài tình người, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó giữa lực lượng Công an với nhân dân, lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, nhân văn, tận tụy, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.