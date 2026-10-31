Khám phá "bí kíp" sinh tồn dưới nước cùng các chuyên gia Nhật Bản tại Cung Thiếu nhi Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 31/10/2026, một lớp học vô cùng đặc biệt và sôi động đã diễn ra tại bể bơi Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2, số 17 Phạm Hùng, Thành phố Hà Nội). Hàng trăm bạn nhỏ Thủ đô đã có một buổi sáng cuối tuần thật ý nghĩa khi được các chuyên gia đến từ Nhật Bản "bật mí" những tuyệt chiêu tự bảo vệ bản thân khi vui chơi dưới nước.

Học phương pháp sinh tồn "Chakuiei" và thực hành bơi mặc quần áo

Đồng chí Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Dương Minh Đức - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Thành phố, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội nhấn mạnh: phòng, chống đuối nước không chỉ là dạy trẻ em biết bơi, bởi ngay cả những người đã biết bơi vẫn có thể gặp nguy hiểm nếu thiếu kỹ năng ứng phó. Điều quan trọng là giúp các em nhận diện được nguy cơ, biết cách tự bảo vệ, sử dụng vật nổi và kêu gọi trợ giúp đúng cách, bởi mỗi kỹ năng được trang bị ngày hôm nay đều có thể góp phần bảo vệ an toàn, thậm chí cứu sống một mạng người.

Đồng hành trực tiếp và hướng dẫn các bạn nhỏ trong buổi học điểm này là Giáo sư danh dự Tsubakimoto Shozo (Đại học Tsukuba, Nhật Bản) cùng hai huấn luyện viên Koike Tadaaki và Ayusawa Takanori. Các chuyên gia đã mang đến lớp học phương pháp "Chakuiei" – chương trình rèn luyện năng lực sinh tồn dưới nước nổi tiếng tại các trường học ở Nhật Bản, từng giúp quốc gia này giảm tới 60% số vụ tai nạn đuối nước.

Giáo sư danh dự Tsubakimoto Shozo (Đại học Tsukuba, Nhật Bản) hướng dẫn những kiến thức cơ bản cho các em nhỏ

Ngay sau phần hướng dẫn trên bờ, các bạn học sinh được chia thành từng nhóm để trực tiếp xuống bể thực hành kỹ thuật "Bơi sinh tồn cơ bản" dưới sự hỗ trợ sát sao của đội ngũ huấn luyện viên, lực lượng cứu hộ và y tế. Thay vì những bộ đồ bơi mỏng nhẹ, các học viên nhí được trải nghiệm cảm giác thực tế khi quần áo ướt sũng ngấm nước trở nên nặng trịch.

Các chuyên gia Nhật Bản hướng dẫn cách làm quen với tập thở nước, tập nổi, kỹ năng di chuyển... Bí quyết quan trọng nhất khi bất ngờ rơi xuống nước, các bạn nhỏ được hướng dẫn cách bình tĩnh hít thở sâu, ngửa mặt lên trên, dang rộng tay chân và thả lỏng để cơ thể tự nổi tự nhiên, giữ sức chờ người tới cứu...

Không khí tại bể bơi càng thêm hào hứng khi các bạn học sinh được thực hành biến những vật dụng quen thuộc quanh mình như chai nhựa rỗng, tấm ván tập bơi hay tận dụng ngay độ phồng của bộ quần áo đang mặc để tạo thành điểm tựa nổi an toàn.

Các em nhỏ hào hứng với các bài tập sinh tồn mới lạ

Thuộc lòng nguyên tắc vàng để cứu nạn an toàn từ trên bờ

Lớp tập huấn còn rèn luyện cho các em học sinh cách ứng phó an toàn khi phát hiện người xung quanh gặp nguy hiểm dưới nước. Một nguyên tắc sống còn được đặc biệt nhấn mạnh xuyên suốt buổi học: Không tự ý bơi ở nơi nguy hiểm; khi thấy người gặp nạn phải nhanh chóng báo động, gọi người lớn hoặc lực lượng cứu hộ; tuyệt đối không tự ý xuống nước cứu người khi chưa đủ điều kiện an toàn.

Thực hành kỹ thuật "Bơi sinh tồn cơ bản" dưới sự hỗ trợ sát sao của đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia

Thay vì mạo hiểm lao xuống nước, các em được hướng dẫn đứng ở vị trí vững chắc trên bờ, nhanh mắt tìm kiếm các vật dụng có thể nổi xung quanh như phao cứu sinh, can nhựa rỗng, trái bóng hoặc dùng sào dài, dây thừng ném xuống nước để làm điểm tựa giúp bạn giữ nổi cho đến khi người lớn tới ứng cứu, đồng thời nhờ người lớn gọi tới số điện thoại khẩn cấp 114.

Đây là hoạt động cao điểm của Thành phố Hà Nội, mở đầu cho chuỗi tập huấn năm học 2026 - 2027 và hè năm 2027. Đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội và giáo viên của 126 xã, phường tham gia ngày hôm nay sẽ phát huy vai trò nòng cốt, tiếp tục truyền đạt lại kiến thức, kỹ năng đã học tới học sinh tại địa phương.

Theo Kế hoạch, từ tháng 11/2026 đến tháng 5/2027, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp triển khai tập huấn tại 11 cụm xã, phường; đồng thời tổ chức các lớp chuyên sâu, trại kỹ năng trong dịp hè năm 2027 để chương trình được lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả bền vững.