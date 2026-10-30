Ronaldo lập hat-trick, cột mốc 1.000 bàn đã ở ngay trước mắt

ANTD.VN - Rạng sáng 30-10, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh đẳng cấp khi lập hat-trick trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood, tại vòng 12 Saudi Pro League. Ba bàn thắng được tiền đạo 41 tuổi thực hiện chỉ trong vòng 15 phút, giúp anh nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 985.

Trên sân nhà Al Awwal Park, Ronaldo trở thành tâm điểm trong màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn giữa Al Nassr và Al Kholood. Đội chủ nhà giành chiến thắng chung cuộc 5-3, trong đó siêu sao người Bồ Đào Nha đóng góp ba bàn thắng ở các phút 66, 72 và 81.

Ronaldo lập hat-trick sau 908 ngày, tiến sát cột mốc 1.000 bàn thắng (Ảnh: Al Nassr)

Ở tình huống ghi bàn đầu tiên, Joao Felix đột phá vào vòng cấm rồi chuyền ngang để đàn anh dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở đầu cho màn trình diễn bùng nổ của chân sút 41 tuổi.

Sáu phút sau, bộ đôi người Bồ Đào Nha tiếp tục tạo nên sự khác biệt. Joao Felix xử lý khéo léo bên phải vòng cấm trước khi thực hiện quả tạt thuận lợi. Ronaldo bật cao đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt cho riêng mình.

Đến phút 81, CR7 hoàn tất cú hat-trick sau đường kiến tạo thuận lợi của Sadio Mane. Pha đệm bóng cận thành giúp Al Nassr có thêm bàn thắng, đồng thời khép lại ngày thi đấu đáng nhớ của CR7.

Đây là một cú hat-trick hoàn hảo của Ronaldo, được thực hiện bằng cả chân trái, chân phải và đầu. Anh được chuyên trang thống kê Sofascore chấm 9,2 điểm.

Ba bàn thắng vào lưới Al Kholood giúp Ronaldo nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 985, qua đó tiến gần hơn bao giờ hết tới cột mốc 1.000 bàn thắng.

Đây là hat-trick thứ 67 trong sự nghiệp của CR7. Đáng chú ý, tiền đạo sinh năm 1985 đã phải chờ tới 908 ngày mới lại ghi được ít nhất ba bàn trong một trận đấu cho Al Nassr. Lần gần nhất anh làm được điều này là ngày 4-5-2024, với cú hat-trick vào lưới Al Wehda.