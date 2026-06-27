Biểu tình tại Beirut liên quan đến thỏa thuận hòa bình với Israel, Hezbollah cảnh báo ‘nội chiến’

ANTD.VN - Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở Thủ đô Beirut sau khi Chính phủ Lebanon ký kết thỏa thuận hòa bình với Israel và Mỹ, thỏa thuận này bị lực lượng Hezbollah bác bỏ.

Phóng viên Ali Rida Sbeity của Đài RT đưa tin về cuộc biểu tình tại Lebanon

Người dân tập trung trên đường phố, vẫy cờ Hezbollah và cờ Iran. Những người ủng hộ Hezbollah có vũ trang diễu hành trên xe máy, trong khi quân đội chính phủ được triển khai khắp Thủ đô Beirut và thiết lập các trạm kiểm soát.

Theo thỏa thuận được ký kết hôm 26-6, Israel và Lebanon khẳng định “quyền tồn tại trong hòa bình của mỗi quốc gia” và bày tỏ ý định đạt được một nền hòa bình lâu dài. Tuy nhiên, Hezbollah yêu cầu Israel rút hoàn toàn quân đội khỏi miền Nam Lebanon.

Hassan Fadlallah, một nghị sĩ của Hezbollah, cảnh báo rằng Chính phủ Lebanon sẽ “không thể thực thi thỏa thuận đã ký ở Washington trừ khi họ, với sự hỗ trợ của Mỹ, tiến hành cuộc nội chiến”.

Phóng viên Ali Rida Sbeity của Đài RT đưa tin từ Beirut rằng Hezbollah và các đồng minh của họ coi thỏa thuận này là một sự “sỉ nhục”. Họ tin rằng thỏa thuận nêu trên trao cho Israel quyền tự do lớn hơn để hoạt động ở các khu vực bị chiếm đóng của Lebanon.