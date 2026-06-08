Động đất 7,8 độ richter ở Philippines, cảnh báo sóng thần tại nhiều nước

ANTD.VN - Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter xảy ra ngoài khơi tỉnh Sarangani, miền nam đảo Mindanao lúc 7h37 sáng 8-6 (giờ địa phương), cảnh báo sóng thần lập tức được ban bố tại Philippines, Indonesia và các khu vực ven biển Tây Thái Bình Dương.

Nhà cửa bị đổ sập ở General Santos, Philippines

Đây là trận động đất mạnh nhất tại Philippines kể từ năm 1990.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn nằm cách bờ biển Sarangani 26km về phía tây - tây nam, độ sâu khoảng 55,2km. USGS ghi nhận độ sâu 35km, trong khi Trung tâm Địa chấn Đức GFZ đo được 10km và ban đầu đánh giá 8,2 độ. Viện Núi lửa và Địa chấn học Philippines (Phivolcs) ghi nhận 7,0 độ.

Philippines ngay lập tức ban hành cảnh báo sóng thần, kêu gọi người dân sống ở các khu vực ven biển sơ tán lên vùng cao hoặc đi sâu vào đất liền. Hệ thống Cảnh báo sóng thần của Mỹ dự báo sóng cao 1-3 mét ở một số khu vực Philippines.

Indonesia cũng ban cảnh báo sóng thần cho bờ biển đông bắc. Nhật Bản phát thông báo sóng thần dọc bờ biển Thái Bình Dương.

Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương mở rộng cảnh báo đến Palau, Đài Loan (Trung Quốc) và Papua New Guinea. Đợt sóng đầu tiên dự kiến ập vào bờ từ 7h37 đến 9h37 sáng 8-6, điều kiện nguy hiểm có thể kéo dài nhiều giờ.

Hiên chưa có báo cáo chính thức về thương vong. Ông Benjie Ancheta, Cảnh sát trưởng thị trấn Alabel, tỉnh Sarangani, Philipines cho biết tòa nhà cảnh sát xuất hiện vết nứt ngay sau động đất, sự cố xảy ra đúng lúc lễ thượng cờ.

Một số người ngất xỉu do hoảng loạn nhưng chưa ghi nhận người chết. “Đây là trận động đất mạnh nhất mà chúng tôi từng trải qua”, ông Ancheta nói.

Những hình ảnh văn phòng thông tin địa phương ở thành phố General Santos cho thấy các cửa hàng và tòa nhà bị nứt, đổ sập.

Tại Indonesia, nhân chứng ở thành phố Manado miền bắc cho biết cảm nhận rung chấn rất mạnh. Malaysia cũng ghi nhận rung chấn tại Tawau và Semporna, bang Sabah.

Các nhà địa chấn học cảnh báo có thể xảy ra dư chấn mạnh sau động đất. Mindanao nằm trên ranh giới phức tạp giữa mảng Sunda và mảng biển Philippines, thuộc Vành đai lửa Thái Bình Dương - khu vực thường xuyên có động đất và núi lửa.

Năm 1976, trận động đất 8,1 độ gây sóng thần dọc rãnh Cotabato đã khiến 8.000 người thiệt mạng.

Phivolcs khuyến cáo người dân ven biển không quay lại nhà cửa cho đến khi cảnh báo được dỡ bỏ.