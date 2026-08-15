Động đất mạnh 7,7 độ richter tại Indonesia, gây cảnh báo sóng thần

ANTD.VN - Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải - châu Âu (EMSC), một trận động đất mạnh đã xảy ra ở vùng biển ngoài khơi Indonesia vào sáng sớm nay 15-8, kéo theo nhiều dư chấn, khiến cơ quan địa vật lý của nước này phải phát cảnh báo sớm về sóng thần.

Bản đồ mô tả vị trí trận động đất ở Indonesia sáng 15-8. Đồ họa: USGS

EMSC ghi nhận trận động đất có cường độ 7,7 độ richter vào khoảng 4h58 (giờ địa phương) sáng 15-8 ở độ sâu 35 km, kéo theo ít nhất 3 dư chấn.

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS), động đất xảy ra ngoài khơi phía Bắc đảo Flores, cách thị trấn Ende thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara khoảng 68 km.

Cơ quan Địa vật lý Indonesia (BMKG) đã đưa ra cảnh báo sớm về sóng thần đối với một số khu vực trong nước.

Các cơ quan chức năng Indonesia đang đánh giá tác động của động đất, hiện chưa có thông tin về thương vong hoặc thiệt hại.

Indonesia, quốc gia với hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên hứng chịu động đất và hoạt động núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương.

Trong khi đó, trung tâm cảnh báo sóng thần của Australia cho biết trận động đất này “không gây nguy cơ sóng thần đối với đất liền, các hòn đảo hay vùng lãnh thổ của Australia”.