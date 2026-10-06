Hướng dẫn các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở thực hiện các quy định mới về PCCC và CNCH

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, hướng dẫn các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở trên địa bàn xã Tây Phương thực hiện các quy định mới về PCCC và CNCH theo Nghị quyết số 66.18 ngày 18/5/2026 của Chính phủ.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại úy Nguyễn Thành Đạt - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 nhấn mạnh ý nghĩa của việc thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật, nâng cao kiến thức, kỹ năng và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở trong công tác phòng cháy, chữa cháy. Qua đó góp phần chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố xảy ra.

Đại úy Nguyễn Thành Đạt - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 phát biểu khai mạc hội nghị

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18 ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực PCCC và CNCH.

Tại hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh - Báo cáo viên Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 66.18 ngày 18/5/2026 của Chính phủ trong lĩnh vực PCCC và CNCH. Trong đó, đáng chú ý là việc cắt giảm, đơn giản hóa một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH, chuyển mạnh từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”; không thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC đối với các công trình thuộc trường hợp theo quy định mới. Chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình có trách nhiệm tự tổ chức nghiệm thu, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả thực hiện.

Bên cạnh đó, báo cáo viên đã phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở và người đứng đầu trong việc bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những thắc mắc, vướng mắc của các chủ đầu tư, người đứng đầu cơ sở về các quy định mới trong lĩnh vực PCCC và CNCH, giúp các cơ sở nắm rõ trách nhiệm, quy trình thực hiện và chủ động áp dụng đúng quy định trong thực tế.

Chủ cơ sở nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC và CNCH

Các đại diện cơ sở tham dự hội nghị

Hướng dẫn các chủ cơ sở sử dụng các thiết bị chữa cháy tại chỗ

Qua hội nghị rút kinh nghiệm, các lực lượng đã đúc rút nhiều bài học thiết thực, góp phần nâng cao kinh nghiệm trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hội nghị diễn ra nghiêm túc, trách nhiệm, qua đó tiếp tục củng cố quyết tâm nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn xã Tây Phương trong thời gian tới.