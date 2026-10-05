Để “4 tại chỗ” không chỉ nằm trên giấy

ANTD.VN - Một vụ cháy không chờ lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường mới bắt đầu được xử lý. Những phút đầu tiên, khả năng phát hiện, báo động, thoát nạn và dập lửa tại chỗ có thể quyết định mức độ thiệt hại về người và tài sản.

Hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” 4/10, trong hai ngày 2 và 3/10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các đơn vị trên địa bàn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH. Những hoạt động này góp phần đưa kỹ năng phòng cháy, thoát nạn, xử lý sự cố đến gần hơn với người dân, từ đó nâng cao khả năng ứng phó ngay tại cơ sở.

Diễn tập để nâng cao khả năng xử lý từ cơ sở

Chiều 2/10, tại Cửa hàng kinh doanh vật tư Mạnh Hòa, làng nghề Tân Hội, thôn Thượng Hội, xã Ô Diên, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 phối hợp UBND xã Ô Diên tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cấp xã.

Tham dự buổi thực tập có ông Nguyễn Khắc Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Ô Diên; Trung tá Nguyễn Hữu Phong, Phó Trưởng Công an xã Ô Diên, cùng đại diện các phòng, ban, đơn vị, lãnh đạo 23 thôn và đông đảo người dân trên địa bàn.

Tình huống giả định được đặt ra là cháy xảy ra tại khu vực kho hàng do sử dụng nguồn nhiệt không bảo đảm an toàn. Các chất cháy chủ yếu gồm vải, thiết bị điện và nhựa, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan nhanh, tạo nhiều khói, khí độc.

Cảnh sát PCCC và CNCH giới thiệu các phương tiện chữa cháy, CNCH

Ngay khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở lập tức phát tín hiệu báo động, tổ chức hướng dẫn người lao động thoát nạn, tập kết, kiểm đếm quân số; đồng thời sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu và thông báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã và lực lượng dân phòng nhanh chóng huy động lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường. Các lực lượng tại chỗ sử dụng máy bơm, lăng, vòi và phương tiện chữa cháy để triển khai đội hình, khống chế đám cháy, đồng thời phối hợp tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau khoảng 15 phút triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, đám cháy giả định được dập tắt hoàn toàn, người và tài sản được bảo đảm an toàn.

Không chỉ kiểm tra khả năng vận hành phương án, buổi thực tập còn giúp các lực lượng trực tiếp rà soát kỹ năng phối hợp, khả năng huy động phương tiện và xử lý tình huống trong “thời gian vàng” ngay khi sự cố phát sinh.

Qua đó, phương châm “4 tại chỗ” tiếp tục được cụ thể hóa bằng những thao tác thực tế, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong phòng ngừa và xử lý cháy, nổ ngay từ cơ sở.

“Học đi đôi với hành” để phòng cháy từ mỗi gia đình

Sáng 3/10, tại Nhà văn hóa thôn Thống Nhất (cụm 4), UBND xã Liên Minh phối hợp Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 tổ chức ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH.

Đây là mô hình nhằm tạo không gian để người dân trực tiếp tìm hiểu, thực hành kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay tại cơ sở.

Mô hình trải nghiệm giúp kiến thức PCCC đến gần người dân hơn

Tại chương trình, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 24 hướng dẫn người dân những kiến thức cơ bản về phòng cháy tại gia đình, cơ quan, trường học; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc.

Điểm đáng chú ý của mô hình là người dân không chỉ nghe tuyên truyền mà còn được trực tiếp thực hành. Tại khu trải nghiệm, cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, rải vòi, phun nước chữa cháy, sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn và thoát nạn trong môi trường có khói.

Những tình huống được xây dựng sát với thực tế đời sống, giúp người dân hình thành thao tác đúng và phản xạ cần thiết khi xảy ra sự cố.

Bởi trong một vụ cháy, kiến thức chỉ thực sự có giá trị khi được chuyển hóa thành hành động. Biết vị trí bình chữa cháy, biết cách sử dụng, biết lối thoát nạn và biết cách hỗ trợ người khác trong những phút đầu tiên có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn trước khi lực lượng chuyên nghiệp có mặt.

Theo kế hoạch, Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan, tìm hiểu trong các ngày trong tuần; đồng thời tổ chức các buổi trải nghiệm có hướng dẫn chuyên sâu vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần.

Mục tiêu lâu dài là từng bước đưa 100% tổ dân phố, cơ quan, trường học trên địa bàn tham gia trải nghiệm thường xuyên, qua đó đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng khu dân cư, từng hộ gia đình.

Từ một buổi diễn tập tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đến một không gian trải nghiệm cộng đồng, các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” 4/10 đang góp phần chuyển công tác tuyên truyền PCCC từ “nghe và biết” sang “thực hành và làm được”.

Chủ động phòng cháy không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ mỗi gia đình biết nhận diện nguy cơ, mỗi người biết cách xử lý khi có sự cố và mỗi khu dân cư hình thành được lực lượng, kỹ năng ứng phó tại chỗ. Khi ý thức phòng cháy trở thành một phần của đời sống thường ngày, đó cũng là lúc “phòng cháy từ sớm, từ xa” thực sự đi vào cuộc sống, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.