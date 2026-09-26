“Tay này gạt, tay kia chốt” ở lớp võ của những người giữ bình yên ngõ phố

ANTD.VN - 7h45 sáng 26-9, nhà thi đấu phường Phú Diễn (Hà Nội) rầm rập tiếng bước chân và những tiếng hô dứt khoát. Gần 200 con người, đa phần đã ở tuổi ngũ tuần, túa mồ hôi hột trong bộ đồng phục xanh. Họ không tập dưỡng sinh. Lớp học đặc biệt ấy là nơi những thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với sự kèm cặp của cán bộ Công an Thủ đô rèn từng thế võ, phản xạ, tìm kiếm sự tự tin để vững bước trong những ca tuần tra đêm nơi ngõ vắng...

Video: tiếng cười rộn vang góc sân tập. Khoảng cách giữa những người dân mặc áo xanh và lực lượng Công an chính quy được kéo lại gần qua từng giờ thực hành.

Tiếng thét trên sàn tập của những mái đầu bạc...

Khác hẳn với hình dung về những người lớn tuổi thường chỉ quen với các bài thể dục vươn thở nhẹ nhàng, không khí tại nhà thi đấu phường Phú Diễn (Hà Nội) sáng nay (26/9) nóng hầm hập.

Tiếng bước chân rầm rập cọ xuống mặt sàn. Không khí kỷ luật quân phong quân kỷ bao trùm ngay từ những phút khởi động đầu tiên.

Chưa đến 8 giờ, gần 200 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở phường Phú Diễn đã dàn thành những hàng ngang tăm tắp. Ở độ tuổi năm mươi, sáu mươi, hệ xương khớp không còn dẻo dai. Nhưng khi tiếng còi của giáo viên cất lên, hàng trăm con người đồng loạt dồn lực bước chân lên trước.

Hạ trọng tâm. Xoay hông. Gạt tay. Tung cú đấm thẳng. Tiếng thét đồng thanh bật ra từ lồng ngực vỡ òa khắp không gian nhà thi đấu.

Gần 200 học viên dàn đội hình luyện tập võ thuật Công an nhân dân. Trọng tâm của bài học không nằm ở việc vung nắm đấm tấn công, mà là mượn lực, phòng ngự và hóa giải nguy hiểm.

Trước khi đi vào thực hành, giáo viên phân tích kỹ nguyên lý chuyển động và bối cảnh áp dụng thực tế.

Trong hàng ngũ ấy, không ít mái đầu đã pha sương, bàn tay đã nổi gân guốc. Có người ban ngày làm thợ mộc, có người buôn bán nhỏ, có người là cựu chiến binh đã nghỉ hưu nhiều năm. Hôm nay, tất cả khoác chung màu áo xanh, chăm chú dõi theo từng nhịp di chuyển của những giáo viên mang quân hàm đỏ. Những động tác ban đầu còn ngượng nghịu, đôi chỗ lệch nhịp, nhưng tuyệt nhiên không ai có thái độ hời hợt.

Cán bộ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ (Phòng Tổ chức cán bộ - Công an thành phố Hà Nội) thị phạm thế thủ cơ bản. Hạ trọng tâm là bài học vỡ lòng giúp người tuần tra giữ thăng bằng khi bị xô đẩy.

Góc máy thấp từ mép thảm lột tả sự dứt khoát của đòn thế thị phạm, thu hút ánh mắt chăm chú của hàng chục học viên đang ngồi quan sát.

"Tay này mắng tay kia"

Đứng ở hàng thứ ba, một bác trai chững lại sau nhịp đấm thẳng. Thấy nắm tay chưa đủ chặt, ông đưa bàn tay trái sang nắn lại từng ngón của bàn tay phải. Bẻ lại góc khuỷu tay cho đúng góc thước thợ xong, ông mới gật đầu tự điều chỉnh nhịp thở.

Đó không phải là trường hợp cá biệt. Quan sát dọc các hàng ngang, Thiếu tá Trần Thành Trung, cán bộ Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ mỉm cười. Anh kể chuyện có những bác cao tuổi tập đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Khi vào thế thấy nắm đấm chưa chặt, khuỷu tay chưa vuông góc, nhiều bác tự lấy tay này "mắng" tay kia, nắn nót sửa lại cho bằng đúng mới thôi.

Bác học viên chững lại giữa chừng, lóng ngóng nắn nót lại từng ngón tay để khép nắm đấm cho đúng kỹ thuật.

Dù lớn tuổi nhưng các học viên đều tập luyện rất nghiêm túc, vì họ hiểu đây là những kỹ năng hữu ích

Từng nhịp xoay hông, khoảng cách vung tay đều được các cán bộ Trung tâm Huấn luyện theo sát, nắn chỉnh trực tiếp cho từng người.

Tuổi tác và những nếp nhăn thời gian không làm giảm đi sự nghiêm túc, cầu thị của những người giữ trật tự ở cơ sở.

Sự chuyển biến thể hiện rõ qua từng giờ tập. Từ thao đời sống quen thuộc, những bàn tay nay phải ép mình làm quen với việc siết chặt đòn thế. Giáo viên cẩn thận giữ lại từng góc khuỷu tay của các cô, các chị, đo lại khoảng cách để đảm bảo lực phát ra đúng chuẩn. Anh Trung đúc kết ngắn gọn, phải khỏe trước đã rồi tự tin mới đến.

Giáo viên nắn chỉnh đòn tay cho một nữ học viên. Lớp học không có chỗ cho sự hời hợt, bởi mỗi động tác sai nhịp có thể phải trả giá bằng sự an toàn.

Nét mặt căng thẳng và bờ môi mím chặt. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, sự vững vàng đã hiện rõ trên khuôn mặt.

Xóa tan hồ nghi...

Khi Công an thành phố Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức 99 lớp huấn luyện kỹ năng cho gần 19.000 thành viên lực lượng ANTT cơ sở, nhiều ánh mắt hồ nghi đã xuất hiện. Câu hỏi thường trực luôn là lực lượng toàn các bác hưu trí, những người lao động tự do thì dạy võ thuật liệu có hiệu quả.

Đứng sát mép thảm tập, Trung tá Nguyễn Anh Tuấn (Cán bộ huấn luyện, Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ - CATP Hà Nội) thẳng thắn chia sẻ: "Dạy cho các bác cũng như dạy chiến sĩ mới, phải đi từng bước một. Việc đầu tiên không phải là tung đòn thế cao siêu, mà là rèn thể lực và các tư thế cơ bản. Cái đích cuối cùng là sự tự tin, quen thuộc với cảm giác va chạm và giành thế chủ động. Năm nay lần đầu tiên chúng tôi tổ chức tập huấn kiểu này, sang năm sẽ mở rộng hơn bằng các tình huống cụ thể...".

Kỹ năng gạt tay, thoát thân khi bị túm cổ áo. Đây là một trong những tình huống rất dễ gặp phải khi nhắc nhở các đối tượng say xỉn.

Các động tác được thiết kế tinh gọn, bỏ qua sự rườm rà của những bài quyền biểu diễn.

Đòn khóa khớp, bẻ tay khống chế đối tượng manh động. Sự dứt khoát giúp vô hiệu hóa nguy hiểm tức thì.

Thực tế tuần tra đêm chứng minh lời đồng chí Tuấn. Những tình huống tổ công tác thường gặp nhất là đối mặt với thanh niên say xỉn, xô xát nhỏ lẻ hoặc bị đối tượng manh động bất ngờ áp sát. Trong khoảnh khắc vài giây đó, phản xạ rèn trên sân tập phát huy tác dụng sống còn. Một cái gạt tay đúng lực, một cú bẻ khóa cổ tay thoát thân, hay đơn giản là hạ thấp trọng tâm để không bị xô ngã. Sự thiết thực ấy không thể đong đếm bằng lý thuyết.

Để mang đòn thực chiến đến tận tay người học, những giáo viên mang quân hàm đỏ đã bám rễ ở cơ sở. Ở những địa bàn vùng xa, cán bộ Trung tâm Huấn luyện ở lại luôn cùng lớp học. Họ bám nắm từng ngày để sẵn sàng nắn chỉnh thêm cho những bác lớn tuổi tiếp thu chậm...

Hơn 11.000 cán bộ cơ sở đã hoàn thành huấn luyện võ thuật



Theo kế hoạch, Công an thành phố Hà Nội tổ chức 99 lớp huấn luyện kỹ năng phòng thủ dân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ cho 18.900 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thuộc 126 xã, phường. Từ ngày 6/7/2026 đến nay: Đã hoàn thành chuyên đề Võ thuật cho 74 lớp, với 11.372 học viên.

Từ ngày 28/9 đến 24/10/2026: Sẽ tổ chức huấn luyện dứt điểm 25 lớp còn lại, với 7.528 học viên.

Các bài khởi động, rèn thể lực hàng ngày được giáo viên hướng dẫn kỹ để các học viên tự tập, nâng cao sức khỏe mỗi ngày

Thế tấn thấp làm tiêu hao thể lực rất nhiều nhưng không làm khó được các thành viên lực lượng Bảo vệ ANTT ở cơ sở

Hai bác nam lớn tuổi tự tin bước ra giữa thảm thực hành. Ánh mắt sắc lẹm và thế đứng vững chãi đập tan mọi nghi ngờ về thể lực.

Cận cảnh một cú đấm móc đầy uy lực với ánh mắt quyết đoán. Kết quả này cho thấy mỗi học viên đều rất nghiêm túc trong quá trình huấn luyện

Tự tin trên đường tuần tra

Giờ nghỉ giải lao, một nhóm nữ học viên túm tụm lại góc sân. Tiếng cười nói rôm rả. Một cô dáng người nhỏ nhắn vừa đưa tay diễn tả lại động tác vừa trêu đùa mấy chị em. "Tay này mà gạt ra là tay kia chốt luôn, kể cả ở nhà có khúc mắc gì là cũng tộp luôn". Cả nhóm cười vang. Sự e dè của những ngày đầu mặc sắc phục đã nhường chỗ cho sự chủ động.

Đưa tay gạt vội giọt mồ hôi trên trán, cô Nguyễn Thị Thu Hằng (sinh năm 1971) không giấu được sự hào hứng . Phường của cô có gần chục nữ giới tham gia lực lượng, ban ngày bận việc gia đình, đêm xuống lại khoác áo đi dọc các tuyến đường .

Nhắc đến tác dụng của khóa học, giọng cô Hằng rành rọt. Sự tự tin tăng lên rất nhiều. Ít ra trong khi làm nhiệm vụ buổi tối, không may gặp đối tượng hoặc sự cố gì thì bản thân cũng có thể tự vệ được .

Học viên Nguyễn Thị Thu Hằng (55 tuổi) tự tin trong các động tác võ thuật cơ bản

"Sáng ra mấy chị em tụ tập tự rèn luyện với nhau. Thứ nhất là rèn luyện sức khỏe, nó còn hơn cả tập thể dục. Thứ hai là mình cũng có kỹ năng" - Học viên Nguyễn Thị Thu Hằng.

Học viên Nguyễn Thị Thu Hằng chia sẻ

Lời nói của người phụ nữ 55 tuổi được chứng minh ngay trong ca trực dịp Tết Trung thu tối qua. Tổ của cô Hằng đi bảo đảm an ninh cho các cháu thiếu nhi rước đèn . Xong việc, cả đội tiếp tục tuần tra khép kín địa bàn . Giữa ca trực, họ chạm trán một nhóm thanh niên ngỗ ngược . Nhờ đi tập huấn, chị em trong tổ bình tĩnh xử lý tình huống tốt hơn hẳn . "Mình tự tin, nói rõ phải chấm dứt ngay hành vi nghịch ngợm. Các cháu nghe ngay", cô Hằng nói.

Sức nóng từ thảm tập còn theo các nữ học viên về tận nhà. Cô Hằng xin cán bộ gửi thêm video bài tập mẫu vào nhóm Zalo để tự rèn luyện mỗi sáng . Cô tươi cười bày tỏ mong muốn sang năm sẽ tiếp tục được học những bài võ thuật tổng hợp cao hơn .

Trong nhóm chat zalo của từng lớp ở các xã phường, từng dòng tin nhắn cho thấy hiệu quả bước đầu của những giờ học này, xóa tan hoài nghi về việc "bệnh thành tích", "làm màu":

- Trước đây tôi nghĩ học võ là để đi đánh nhau. Nhưng sau khi được học mới hiểu, học võ là để biết cách không phải đánh nhau khi chưa cần thiết và biết xử lý đúng khi tình huống bắt buộc phải can thiệp.

- Trước đây tôi chưa được học võ bài bản. Qua lớp tập huấn, tôi đã biết thêm nhiều kỹ năng thực tế, có thể áp dụng khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở.

- Điều tôi thích nhất là giáo viên hướng dẫn rất sát thực tế, không chỉ dạy động tác mà còn giải thích khi nào nên sử dụng và cách xử lý an toàn.

- Tôi mong thời gian tới sẽ có thêm nhiều buổi luyện tập thực hành để chúng tôi được ôn lại và nâng cao kỹ năng hơn

- Sau khóa học, tôi cảm thấy tự tin hơn khi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự tại địa bàn. Những kỹ năng được học thực sự thiết thực đối với chúng tôi....

Nụ cười rạng rỡ của nữ học viên Nguyễn Thị Thu Hằng (bìa phải) cùng các chị em và giáo viên hướng dẫn trong giờ giải lao.

Sự tự tin của các mái đầu bạc sẽ giúp từng ngõ xóm bình yên hơn...

Xa hơn câu chuyện tự vệ cá nhân, việc phủ rộng kỹ năng võ thuật cơ bản cho hơn 18.000 thành viên lực lượng bảo vệ ANTT ở các xã, phường chính là bước đi chiến lược của Công an thành phố Hà Nội. Không đợi điểm nóng bùng phát mới điều động lực lượng chính quy, Thủ đô chọn cách củng cố thế trận an ninh nhân dân từ gốc. Lá chắn sống được dựng lên từ chính những người dân mặc áo xanh.

Khi mỗi chốt gác đêm có những đôi tay biết hóa giải bạo lực bằng sự điềm tĩnh và chuyên môn, sự bình yên sẽ được giữ chặt ngay từ bậc cửa. Gần trưa, tiếng còi báo hiệu kết thúc buổi tập vang lên..



Tối nay, họ lại tỏa ra các ngõ ngách. Bước chân của họ chắc chắn hơn, ánh mắt bao quát hơn, vì họ biết phía sau lớp áo xanh ấy là những kỹ năng đã được mài giũa để trước hết giữ an toàn cho mình và tiếp đó là giữ bình yên cho mỗi phố phường mình đang sống...