Hơn 3.400 vụ tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2026

ANTD.VN - Sáu tháng đầu năm 2026 ghi nhận tình hình tai nạn lao động diễn biến phức tạp khi có hơn 3.400 vụ tai nạn lao động và gần 3.500 người bị nạn trên toàn quốc.

Gia tăng tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm

Bộ Nội vụ vừa có báo cáo về tình hình tai nạn lao động 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy số vụ và số người bị nạn đều tăng ở cả khu vực có quan hệ lao động và phi chính thức.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 3.415 vụ tai nạn lao động, 3.476 người bị nạn; 378 vụ chết người, 391 người chết và 747 người bị thương nặng.

So với cùng kỳ năm 2025, số vụ tăng 32,93%, số người bị nạn tăng 32,02%, số vụ chết người tăng 25,17%, số người chết tăng 22,57% và số người bị thương nặng tăng 13,18%.

Những địa phương có số người chết do tai nạn lao động nhiều nhất như: TP. HCM, Hà Nội, Quảng Ninh, Tây Ninh, Ninh Bình, Lâm Đồng, Thanh Hoá.

Bộ Nội vụ đánh giá, số vụ tai nạn lao động và số người bị nạn tăng một phần trong bối cảnh phạm vi, số lượng cơ sở và người lao động tham gia báo cáo được mở rộng.

Điểm đáng chú ý là các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng không phân bố hoàn toàn ngẫu nhiên, mà tập trung vào một số ngành và nhóm yếu tố chấn thương.

Từ số biên bản điều tra mà Bộ Nội đã nhận được, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng đều chiếm 13,33% số vụ tai nạn lao động chết người, xây dựng 6,7%; các yếu tố chấn thương nổi bật gồm ngã cao 20%, vật rơi, đổ, sập 16,67%, máy, thiết bị cán-kẹp-cuốn 10%, và điện giật 6,7%.

Theo số liệu báo cáo sơ bộ của các địa phương, tai nạn lao động đã gây ra những thiệt hại trực tiếp và gián tiếp cho người lao động và doanh nghiệp.

Tổng chi phí liên quan đến tai nạn lao động, bao gồm chi phí tiền thuốc, chi phí mai táng, tiền bồi thường, trợ cấp cho gia đình người lao động tử vong và những người bị thương cùng các chi phí liên quan khác, ước tính gần 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thiệt hại về tài sản do các vụ tai nạn lao động gây ra ước tính trên 8 tỷ đồng. Tổng số ngày nghỉ việc do tai nạn lao động trên 58.300 ngày, làm gián đoạn quá trình sản xuất, giảm năng suất lao động và phát sinh thêm nhiều chi phí gián tiếp cho doanh nghiệp và xã hội.

Theo Bộ Nội vụ, những con số trên cho thấy tai nạn lao động không chỉ thiệt hại trực tiếp về tính mạng, sức khỏe của người lao động, mà còn tác động tiêu cực đến năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Để giảm thiểu tai nạn lao động trong 6 tháng cuối năm 2026, Bộ Nội vụ kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị số 31-CT/TW và Nghị quyết số 209/NQ-CP về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới; yêu cầu giảm tai nạn lao động chết người, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao như xây dựng, khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng.

Đối với các bộ, cần chỉ đạo các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực quản lý chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động.

Công tác kiểm tra cũng cần được tăng cường, nhất là ở các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, khoáng sản, quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu dân cư, khu vực đông người qua lại và các thiết bị có nguy cơ mất an toàn cao như thiết bị nâng, thang máy...

Địa phương cũng được giao chủ động có biện pháp ứng phó ngay khi xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.

Với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, Bộ Nội vụ đề nghị cần thường xuyên rà soát, đánh giá nguy cơ mất an toàn trong quá trình sản xuất, đặc biệt các vị trí công việc có nguy cơ cao như làm việc trên cao, vận hành máy móc thiết bị, sử dụng điện, làm việc trong môi trường có nguy cơ sập đổ hoặc tiếp xúc với các yếu tố có hại.