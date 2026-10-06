Đề xuất giảm một nửa thời hiệu khiếu nại trong lĩnh vực lao động

ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề xuất thời hiệu khiếu nại lần đầu trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là 90 ngày thay vì 180 ngày như hiện nay.

Bộ Nội vụ vừa hoàn thiện Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định về giải quyết khiếu nại trong lĩnh vực lao động, an toàn, vệ sinh lao động và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Dự thảo được xây dựng để thay thế các quy định tương ứng tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP. Bộ Nội vụ đã nhận 58 ý kiến góp ý từ các cơ quan Trung ương, địa phương, tập đoàn, tổng công ty và đơn vị thuộc Bộ.

Theo dự thảo, thời hiệu khiếu nại lần đầu là 90 ngày, tính từ ngày người khiếu nại nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của người sử dụng lao động hoặc tổ chức đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bị khiếu nại. Mức này giảm một nửa so với thời hiệu 180 ngày tại Nghị định số 24/2018/NĐ-CP.

Góp ý vào nội dung này Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị giữ nguyên thời hiệu 180 ngày. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ không tiếp thu vì Điều 9 Luật Khiếu nại quy định thời hiệu khiếu nại là 90 ngày. Theo cơ quan soạn thảo, quy định mới nhằm bảo đảm thống nhất với pháp luật hiện hành.

Trường hợp người khiếu nại không thể thực hiện quyền khiếu nại đúng hạn do ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc gặp trở ngại khách quan khác, khoảng thời gian có trở ngại sẽ không tính vào thời hiệu.

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý; vụ việc phức tạp không quá 45 ngày. Tại vùng sâu, vùng xa, thời hạn tương ứng là 45 ngày và 60 ngày.

Với khiếu nại lần hai, thời hạn giải quyết không quá 45 ngày; vụ việc phức tạp không quá 60 ngày. Tại vùng sâu, vùng xa, thời hạn tối đa lần lượt là 60 ngày và 70 ngày.