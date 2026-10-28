Hoạt động săn bắt chim hoang dã diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng cân bằng sinh thái

ANTD.VN - Tại đồng bằng châu thổ sông Hồng, thực trạng săn bắt chim hoang dã đang diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, ảnh hưởng nghiêm trọng cân bằng sinh thái.

Trung tâm Hành động vì động vật hoang dã Việt Nam (WildAct) vừa triển khai đợt khảo sát bổ sung nhằm ghi nhận các điểm bẫy chim và chia sẻ dữ liệu thực địa với lực lượng chức năng, làm cơ sở cho việc kiểm tra, tháo gỡ phương tiện bẫy bắt và giải cứu chim hoang dã.

Phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cát Hải, Đồn Biên phòng Cát Hải, UBND và Công an Đặc khu Cát Hải, nhóm Tim cứu chim - đội ngũ do WildAct thành lập nhằm bảo vệ chim hoang dã và chim di cư tại đồng bằng châu thổ sông Hồng, đã ghi nhận các điểm bẫy, làm cơ sở để lực lượng chức năng phá dỡ và tiêu hủy tại chỗ 110 cọc tre cùng 2.000 mét lưới bẫy chim.

Cá thể chim mắc bẫy lưới mù

Hoạt động nằm trong khuôn khổ 2 đợt khảo sát và tháo gỡ bẫy chim do nhóm Tim cứu chim triển khai trong tháng 10 tại Hải Phòng và Ninh Bình, góp phần bảo vệ đường bay của chim di cư qua khu vực này.

Sau hai đợt khảo sát, nhóm đã ghi nhận 13.686 mét bẫy lưới, hơn 165 que dính, 324 chim mồi giả và hơn 50 thiết bị phát tiếng chim (loa đài, âm ly, bình ắc quy).

Từ đây, nhóm đã phối hợp với lực lượng chức năng tháo gỡ tổng cộng hơn 4.500 mét bẫy lưới, giải cứu 57 cá thể chim và tiêu hủy 260 cọc tre, 54 chim giả bằng xốp, và thu giữ 26 thiết bị phát tiếng chim.

Kết quả khảo sát và gỡ bẫy cho thấy thực trạng săn bắt chim hoang dã đang diễn biến rất phức tạp với nhiều phương thức, ảnh hưởng nghiêm trọng cân bằng sinh thái tại khu vực đồng bằng châu thổ sông Hồng.

Lực lượng chức năng tiêu hủy các công cụ bẫy chim

Để hạn chế tối đa tình trạng trên, bên cạnh hoạt động thực địa với mục tiêu cung cấp thông tin và đồng hành cùng các cơ quan chức năng xử lý vi phạm, WildAct còn tích cực vận động cộng đồng địa phương chung tay bảo vệ chim di cư.

Từ tháng 8-2026, WildAct tăng cường truyền thông trên mạng xã hội và xây dựng các hoạt động giáo dục học đường về bảo tồn chim di cư. WildAct đã phối hợp với Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội và Trường THCS Yên Thắng (Ninh Bình) tổ chức buổi ngoại khóa, giúp học sinh tìm hiểu về tập tính di cư, các mối đe dọa đối với chim và vai trò của con người trong bảo tồn.

Qua đó, chương trình khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm hơn đến đa dạng sinh học và chủ động tham gia bảo vệ động vật hoang dã.