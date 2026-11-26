ANTD.VN - Trong chương trình truyền hình thực tế "Sinh viên Thế hệ mới 2026", các lãnh đạo Herbalife Việt Nam đã hướng dẫn 8 đội thi phát triển ý tưởng, tháo gỡ khó khăn và từng bước đưa dự án vào thực tiễn...

Ông Vũ Văn Thắng hướng dẫn đội thi

Bước sang mùa thứ tư với chủ đề “Quê mình có việc, Gen Z Việt có cách”, chương trình "Sinh viên Thế hệ mới 2026" khuyến khích người trẻ vận dụng kiến thức, sự sáng tạo và tinh thần chủ động để giải quyết những vấn đề thực tế tại địa phương và cộng đồng.

Mới đây, 8 đội thi (là những đội trong Top 8 'Sinh viên Thế hệ mới 2026' như: Đội trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ Giao thông vận tải…) đã tham gia buổi Workshop “Từ ý tưởng vào đời” diễn ra tại Hà Nội và TP HCM.

Thông qua những chia sẻ kinh nghiệm, bài tập tình huống và trao đổi trực tiếp về dự án, workshop mang đến cho sinh viên những góc nhìn mới để tiếp tục hoàn thiện ý tưởng của mình..

Trực tiếp đồng hành và hướng dẫn các đội thi là ông Vũ Văn Thắng, Tổng giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cùng bà Huỳnh Thị Thùy Vân, Giám đốc Kinh doanh Toàn quốc cấp cao Herbalife Việt Nam. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quản trị và kinh doanh, hai lãnh đạo của Herbalife Việt Nam khuyến khích sinh viên chủ động đặt câu hỏi, nhìn nhận vấn đề từ nhiều góc độ và tự tìm ra hướng giải quyết phù hợp.

Đồng hành cùng Sinh viên Thế hệ mới từ mùa đầu tiên năm 2023 trong vai trò nhà tài trợ và đồng kiến tạo nội dung, Herbalife Việt Nam tiếp tục góp phần mang đến cho sinh viên những cơ hội học hỏi, trải nghiệm và phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động của chương trình.