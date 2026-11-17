ANTD.VN - Chiều 17/11/2026, tại Trường Đại học VinUni (Hà Nội), 10 nhà khoa học trẻ nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và 20 nữ sinh viên nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Phía sau những chiếc cúp là câu chuyện thẳng thắn về quãng đường đưa nghiên cứu ra khỏi phòng thí nghiệm, nơi sự kiên nhẫn của người làm khoa học cần gặp niềm tin dài hạn của doanh nghiệp.

Chiều 17/11/2026, hội trường Trường Đại học VinUni (Hà Nội) liên tục vang tiếng vỗ tay. Từng gương mặt trẻ bước lên sân khấu Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026. Những bàn tay quen ống nghiệm, bảng mạch, dòng mã lệnh giờ giơ cao chiếc cúp về phía khán phòng...

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng các giải thưởng, Trưởng ban Tổ chức Giải thưởng năm 2026; Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao); Trịnh Minh Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng các giải thưởng năm 2026. Cùng dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, đơn vị có tài năng trẻ đạt giải và các đơn vị đồng hành, trong đó có Tiến sĩ Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni; ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hà Minh Hoàng, Trưởng khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ (Đại học Kinh tế Quốc dân).

Các đại biểu dự Lễ trao Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng và Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Ngồi ở hàng ghế hội trường hôm nay có TS. Lê Hữu Thọ, sinh năm 1991, giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh. 1 trong 10 nhà khoa học trẻ được vinh danh. Gần 15 năm gắn bó với một nhóm nghiên cứu mạnh về Hóa dược, anh và đồng đội gọi phòng thí nghiệm của mình bằng một câu tiếng Anh nửa đùa nửa thật, "lab be like home". Phòng thí nghiệm là ngôi nhà thứ hai. Ở ngôi nhà ấy, theo lời anh, 80 đến 90% thời gian là những phép thử nối tiếp nhau mà chưa có kết quả ngay. Anh nhận Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2026 ở lĩnh vực Công nghệ y sinh, dược và sinh học ứng dụng, với công trình "Xây dựng dữ liệu hóa thực vật và hoạt tính sinh học từ dược liệu Việt Nam định hướng phát triển sản phẩm chăm sóc sức khỏe", đã công bố trên 5 tạp chí khoa học quốc tế. Nói cho dễ hình dung, nhóm của anh tìm trong cây thuốc bản địa những hợp chất có ích cho người mắc bệnh mạn tính và ung thư đường tiêu hóa, hướng tới quy trình chiết xuất và chế phẩm thử nghiệm. "Với tôi, giải thưởng là một điểm neo để nhìn lại chặng đường đã qua", TS. Lê Hữu Thọ nói. Anh kể về may mắn, về đồng đội, bạn bè, các em sinh viên, học viên. "Điều may mắn nhất không phải là đi nhanh một mình, mà sau bao thăng trầm vẫn chọn đi cùng nhau".

TS. Lê Hữu Thọ, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, nhận Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2026.

Cùng buổi chiều, Lê Thị Hậu, sinh năm 2003, sinh viên năm thứ 5 ngành Kỹ thuật hóa học, Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa, nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026 ở nhóm ngành Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường. "Đến khi cầm trên tay chiếc cúp vinh danh Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2026, em vẫn chưa hết hồi hộp, không tin được mình lại may mắn nhận được giải thưởng này", Hậu nói. Ở tuổi 23, Hậu có 3 bài báo trên tạp chí khoa học quốc tế thuộc nhóm Q1, trong đó 2 bài em là tác giả chính. Q1 là nhóm một phần tư số tạp chí đứng đầu mỗi chuyên ngành theo xếp hạng quốc tế. Em còn là tác giả chính một báo cáo poster tại hội nghị quốc gia và đồng tác giả một đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường đạt giải Ba. Phòng thí nghiệm của em đang tham gia các nghiên cứu ứng dụng về năng lượng mới, một trong những hướng nghiên cứu chiến lược của đất nước.

Lê Thị Hậu, Trường Kỹ thuật, Đại học Phenikaa, nhận Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Những câu chuyện ấy nằm trong một mùa giải có nhiều đổi mới. Theo đồng chí Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Đồng Trưởng ban Tổ chức, Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm nay mở rộng từ 5 lên 10 lĩnh vực xét chọn, gắn với danh mục công nghệ chiến lược theo Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 21/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Từ 77 hồ sơ, Hội đồng công bố 17 ứng viên, thu hút hơn 211.000 lượt tiếp cận, trước khi chọn ra 10 gương mặt xuất sắc và 7 gương mặt tiêu biểu. Giải thưởng Nữ sinh nhận 132 hồ sơ từ 40 trường đại học, học viện. Lật danh sách người đoạt giải, có thể thấy người trẻ Việt Nam đang có mặt ở những vùng khó nhất của khoa học. TS. Nguyễn Đông Nhật (Tổ chức Nghiên cứu Khoa học Ứng dụng Hà Lan) làm thiết bị giúp vệ tinh cỡ nhỏ truyền dữ liệu về mặt đất bằng tia laser. ThS. Vũ Thị Hạnh (Học viện Viettel) chủ nhiệm đề tài phần mềm trí tuệ nhân tạo nhận dạng hành vi con người qua video, độ chính xác từ 95% trở lên. Công nghệ này đã chạy trong hệ thống camera giám sát an ninh thông minh ở một số tỉnh, thành phố. TS. Dương Ngọc Thanh (Đại học Phenikaa) góp phần tạo ra vật liệu bán dẫn chỉ dày ba lớp nguyên tử, dùng làm chip nhớ ghi xóa trong 16,5 nano giây. Loại bộ nhớ phổ biến trong điện thoại, máy tính hiện nay cần khoảng 1 mili giây cho cùng việc đó.

Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, và đồng chí Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng tới các nhà khoa học trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng các giải thưởng năm 2026, gửi tới người đoạt giải một kỳ vọng rõ ràng. Hai giải thưởng không dừng ở việc tôn vinh thành tích, mà phải trở thành điểm khởi đầu cho những hành trình nghiên cứu dài lâu, để người trẻ mạnh dạn đi vào những lĩnh vực khó, những bài toán lớn đất nước đang cần lời giải. Theo đồng chí, giá trị của một công trình nằm ở khả năng tạo ra công nghệ, sản phẩm hữu ích cho sản xuất và đời sống, chứ không chỉ ở bài báo hay danh hiệu.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng các giải thưởng năm 2026, phát biểu tại buổi lễ.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, TS. Lê Hữu Thọ nhìn giải thưởng bằng con mắt của người trong cuộc. Theo anh, giải thưởng không tạo ra năng lực, nhưng tạo ra những thứ năng lực cần để trưởng thành. Đó là chuẩn mực, khi tiêu chí đặt vào sản phẩm thực chất thay vì số lượng bài báo. Đó là mạng lưới, khi người giỏi ở nhiều lĩnh vực ngồi chung một không gian. Và đó là niềm tin, thứ uy tín ban đầu để nhà khoa học trẻ bước vào phòng họp với doanh nghiệp, quỹ nghiên cứu hay địa phương, nơi họ thường mất rất lâu mới chứng minh được năng lực. Ở lĩnh vực của anh, bài toán lớn là chủ động nguồn dược liệu, giảm phụ thuộc vào tân dược ngoại nhập. Việc ấy cần người làm hóa dược, người làm công nghệ sinh học, người làm vật liệu nano, người làm dữ liệu và cả người làm chính sách. "Quả Cầu Vàng chính là hạt nhân để tập hợp những người đó lại", anh nói. Nhưng từ kết quả trong phòng thí nghiệm đến sản phẩm người dân mua được là một quãng dài. Giới nghiên cứu đo quãng ấy bằng thang "mức độ sẵn sàng công nghệ" gồm 9 bậc. Bậc 3, 4 là lúc ý tưởng vừa được chứng minh trong phòng thí nghiệm. Bậc 7, 8 là khi sản phẩm mẫu đã chạy được trong điều kiện thực tế. TS. Lê Hữu Thọ cho rằng khoảng trống lớn nhất của chúng ta hiện nay nằm đúng ở đoạn giữa ấy, từ bậc 3, 4 lên bậc 7, 8. Đó là quãng kết quả đã đủ đẹp để công bố, nhưng chưa đủ chín để đưa ra thị trường. Anh đề xuất ba nhóm điều kiện để lấp khoảng trống. Về tài chính, cần tài trợ hạt giống hoặc vườn ươm cho nghiên cứu tiền khả thi. Về hạ tầng, cần phòng thí nghiệm đạt chuẩn, trung tâm thử nghiệm tiền lâm sàng và dữ liệu dùng chung, để nhóm trẻ không phải làm lại từ đầu ở mỗi đề tài. Về cơ chế, cần đơn đặt hàng thật từ Nhà nước và địa phương, ưu đãi doanh nghiệp đồng đầu tư và chấp nhận rủi ro thất bại ở giai đoạn đầu. "Điều tôi mong nhất là đề tài nhận giải được đi cùng chứ không chỉ được cấp tiền, tức là có người đồng hành về sở hữu trí tuệ, pháp lý và thị trường. Tiền giúp làm được thí nghiệm, nhưng người đồng hành mới giúp kết quả ra được thị trường", TS. Lê Hữu Thọ chia sẻ. Sau giải thưởng, anh đặt ra ba việc nối tiếp. Hoàn thiện tiêu chuẩn cơ sở cho dược liệu và quy trình chiết xuất ở quy mô pilot lớn hơn. Hoàn thiện sản phẩm mẫu là cao định chuẩn, dùng hệ phân phối nano để hoạt chất dễ tan, được hấp thu qua đường uống tốt hơn nhiều lần. Cuối cùng, đưa mô phỏng in silico và trí tuệ nhân tạo vào để rút ngắn thời gian sàng lọc hoạt chất từ nguồn thực vật Việt Nam.

Cùng khát vọng đưa nghiên cứu vào đời sống, Lê Thị Hậu nói niềm vui lớn nhất của người làm nghiên cứu là thấy kết quả của mình được ứng dụng vào thực tế. Như nhiều sinh viên khác, khó nhất với em là tiếp cận nguồn dữ liệu học thuật quốc tế, và em vượt qua nhờ thầy hướng dẫn cùng những người bạn đang học ở nước ngoài. Em kể mình may mắn chưa gặp định kiến hay rào cản nào khi làm nghiên cứu. Theo Hậu, một giải thưởng dành riêng cho nữ sinh giúp các bạn nữ có thêm động lực và cơ hội để làm khoa học. "Nghiên cứu khoa học là cả một quá trình rất dài và nhiều gian nan", em nói, rồi ví hành trình ấy với cây tre phải nuôi bộ rễ thật lâu trước khi vươn cao. Trên sân khấu, Thứ trưởng Trần Trung Tính cũng gửi lời nhắn tới các nữ sinh, hãy tự tin chinh phục các ngành kỹ thuật, công nghệ để khẳng định năng lực và thúc đẩy bình đẳng giới trong khoa học.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Trung Tính và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nếu phòng thí nghiệm là nơi ươm tri thức, doanh nghiệp là cánh cửa đưa tri thức ấy tới bữa ăn, ly nước, lọ thuốc của người dân. Hơn 15 năm qua, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát đã bền bỉ đồng hành cùng Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng. Trong bài phát biểu, đồng chí Nguyễn Tường Lâm dành lời cảm ơn đặc biệt tới Tân Hiệp Phát, cùng Khoa Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Trường Công nghệ, Đại học Kinh tế Quốc dân) và Trường Đại học VinUni. Theo đồng chí, đó là sự chung tay của doanh nghiệp, nhà trường trong bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ tài năng. Ban Tổ chức trao giấy chứng nhận và hoa tri ân các đơn vị đồng hành.

Ban Tổ chức tặng hoa, giấy chứng nhận tri ân các đơn vị đồng hành giải thưởng, trong đó có đại diện Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát, mở đầu chia sẻ bằng một quan niệm giản dị. "Khoa học và công nghệ bắt đầu từ cuộc sống và mục tiêu cũng là để phục vụ cuộc sống", ông nói. Hơn 30 năm làm đồ uống có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng, Tân Hiệp Phát hiểu rằng muốn có sản phẩm chất lượng cao, giá thành hợp lý, được người tiêu dùng tin dùng và kinh doanh hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải dựa vào khoa học công nghệ. Doanh nghiệp mong đề tài của nhà khoa học trẻ sớm đi vào thực tế, mang lại giá trị cho cộng đồng, và đó cũng là động lực để người trẻ tiếp tục phát huy tài năng.

Chia sẻ của ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Ông Nguyễn Duy Hưng cho rằng khoa học, công nghệ và đội ngũ nhà khoa học trẻ sẽ giữ vai trò then chốt, quyết định năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam thời gian tới. "Tân Hiệp Phát mong muốn các nhà khoa học trẻ sẽ đến gần hơn với cuộc sống, đến với các doanh nghiệp, đến với người nông dân, đến với các cơ sở y tế, với các địa bàn có nhu cầu cần giải quyết các vấn đề về công nghệ", ông chia sẻ. Niềm tin rằng các nhà khoa học trẻ sẽ đóng góp quan trọng cho sự phát triển của đất nước là lý do Tân Hiệp Phát gắn bó với chương trình hơn 15 năm qua. Doanh nghiệp tiếp tục đồng hành cùng giải thưởng giai đoạn 2026 đến 2030.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

Từ phía người nhận giải, TS. Lê Hữu Thọ nói anh thật sự trân trọng sự đồng hành này. Điều anh thấy rõ nhất trước tiên là sự tin tưởng. "Một giải thưởng làm một năm thì dễ, đồng hành 15 năm thì đó là niềm tin vào giá trị lâu dài của giải thưởng, chứ không phải vào thành tích ngắn hạn. Với người làm khoa học, niềm tin ấy quý hơn quy mô, vì nghiên cứu của chúng tôi đo bằng năm", anh nói. Điều thứ hai, theo anh, là một sự chuyển dịch về cơ chế. Sau 15 năm, quan hệ giữa doanh nghiệp và nhà khoa học đã đi từ chỗ "xin tài trợ" sang "đồng tạo giá trị". Doanh nghiệp mang tới bài toán thật, tiêu chuẩn thật, thị trường thật. Nhà khoa học mang phương pháp và bằng chứng. Quan hệ ấy bình đẳng hơn, bền hơn và cùng nhau tạo tác động cho xã hội. Điều thứ ba là sự bền bỉ. Hơn 15 đồng hành, kiên nhẫn của một doanh nghiệp với khoa học như Tân Hiệp Phát, theo TS. Lê Hữu Thọ, cũng chính là cách anh phải kiên nhẫn trong phòng thí nghiệm, nơi phần lớn thời gian là những phép thử chưa cho kết quả ngay. "Sự bền bỉ ấy là bài học, và cũng là động lực để người trẻ như tôi tiếp tục làm đúng việc mỗi ngày".

Ông Nguyễn Duy Hưng (bên trái) cùng ông Tạ Văn Hạ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trao Giải thưởng Nữ sinh Khoa học công nghệ Việt Nam năm 2026.

Khi phần lễ khép lại, ông Nguyễn Duy Hưng nán lại giữa những tà áo dài trắng. Các nữ sinh quây quanh ông trò chuyện rôm rả.

Kết luận số 105-KL/TW ngày 15/10/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV khẳng định nhân tài là nguồn lực chiến lược đặc biệt của quốc gia. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Trung Tính nhấn mạnh, tôn vinh tài năng phải đi đôi với tạo môi trường và cơ hội phát triển. Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ cùng Trung ương Đoàn kết nối các gương mặt được vinh danh với nhóm nghiên cứu mạnh, mở rộng cơ hội tiếp cận phòng thí nghiệm và xây dựng chương trình hợp tác giai đoạn 2027 đến 2030. "Mục tiêu của chúng ta không chỉ dừng lại ở việc trao giải thưởng, mà là tin tưởng, giao việc để các bạn phát huy năng lực, cống hiến thực chất", Thứ trưởng nói. Thứ trưởng cũng nhắc rằng không phải công trình nào cũng phải thương mại hóa ngay. Chính những phát hiện cơ bản hôm nay tạo nền tảng vững chắc cho đột phá của tương lai. Ông khép lại bài phát biểu bằng một phép so sánh.

Đồng chí Trần Trung Tính, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, phát biểu tại buổi lễ.

Ở góc nhìn của nơi đào tạo, TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, đưa ra một gợi ý cụ thể. Qua 23 năm, Việt Nam đã có hơn 200 người nhận Quả Cầu Vàng. Phần lớn trong số họ đang ở độ tuổi 30 đến 45, quãng sung sức nhất của một đời làm khoa học, được bà ví như "thời gian vàng". Một mạng lưới kết nối họ sẽ biến những cá nhân tỏa sáng ở từng trường, từng viện thành tài sản lớn của quốc gia.

TS. Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, phát biểu tại buổi lễ.

"Phát hiện và tôn vinh tài năng là cần thiết, nhưng bồi dưỡng, kết nối và phát huy tài năng sau khi được tôn vinh mới là nhiệm vụ lâu dài", đồng chí Nguyễn Tường Lâm nói. Quy chế mới của Quả Cầu Vàng cam kết đồng hành với người đoạt giải trong 3 năm sau giải thưởng.