Hỗ trợ người dân nhận lại 53 triệu đồng chuyển khoản nhầm

ANTD.VN - Sau khi tiếp nhận trình báo về việc một nhân viên bán hàng sơ ý chuyển khoản nhầm 53 triệu đồng, Công an phường Dương Nội (Thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, liên hệ và hỗ trợ người dân nhận lại toàn bộ tài sản.

Chiều 23/10/2026, Công an phường Dương Nội tiếp nhận trình báo của anh C. (sinh năm 2000, thường trú tại tỉnh Ninh Bình), hiện là nhân viên bán hàng tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Dương Nội, về việc sơ ý chuyển khoản nhầm số tiền lớn.

Theo trình bày của anh C., vào khoảng 10h cùng ngày, trong quá trình thao tác giao dịch điện tử, anh đã chuyển nhầm 53 triệu đồng vào tài khoản của một người tên L.Q.L (trú tại Thành phố Đà Nẵng).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Dương Nội đã tiến hành các biện pháp xác minh. Lực lượng Công an đã liên hệ làm việc với những người có liên quan, đồng thời giải thích rõ các quy định của pháp luật để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên. Quá trình làm việc, với sự phối hợp tích cực của ông L.Q.L, toàn bộ số tiền 53 triệu đồng đã được chuyển hoàn lại cho anh C.

Công an phường Dương Nội nhanh chóng vào cuộc xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận, số tài khoản và số tiền trước khi xác nhận các giao dịch điện tử. Trong trường hợp chuyển nhầm tiền, người dân cần lưu giữ đầy đủ chứng từ giao dịch, nhanh chóng liên hệ với phía ngân hàng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, hỗ trợ giải quyết.

Đồng thời, đối với những trường hợp nhận được tiền chuyển nhầm, người nhận cần chủ động phối hợp xác minh và hoàn trả lại theo quy định; tuyệt đối không tự ý chiếm giữ, sử dụng số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình để tránh vi phạm pháp luật.