Hành trang quý cho những người có quá khứ lầm lỗi, biết hướng thiện

ANTD.VN -Theo thống kê của Công an phường Bồ Đề (Hà Nội), trên địa bàn hiện có khoảng 1.800 trường hợp thuộc diện tù tha và các đối tượng đang được quản lý theo quy định của pháp luật. Đáng chú ý, gần 70% trong số này gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, thiếu vốn sản xuất, chưa có công việc ổn định hoặc còn mang nặng mặc cảm, chịu sự kỳ thị của một bộ phận xã hội.

Nhận diện những khó khăn đó, Công an phường Bồ Đề đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên triển khai các giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Nhà nước.

Với những người từng có quá khứ lầm lỗi, sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ Công an cơ sở đôi khi có ý nghĩa không kém những hỗ trợ về vật chất

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phó Trưởng Công an phường Bồ Đề cho biết, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng Công an nhận thấy nhiều trường hợp có nhu cầu vay vốn để học nghề, tìm kiếm việc làm, phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng không có điều kiện tiếp cận các nguồn tín dụng thông thường.

Trước thực tế đó, Công an phường đã tham mưu xây dựng quy chế phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Long Biên, đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để những người thuộc diện được hỗ trợ nắm rõ các điều kiện, thủ tục vay vốn.

Việc triển khai được thực hiện trên cơ sở rà soát từng trường hợp, xác định nhu cầu thực tế và khả năng sử dụng vốn. Qua đó, nguồn vốn chính sách được đưa đến đúng người, đúng mục đích, tạo điều kiện để người vay chủ động xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với hoàn cảnh của mình.

Tính riêng trong năm 2026, Công an phường Bồ Đề đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân cho 7 trường hợp là người chấp hành xong án phạt tù và người sau cai nghiện ma túy. Dù số lượng chưa lớn so với tổng số trường hợp đang được quản lý, mỗi khoản vay đều mang ý nghĩa thiết thực, góp phần giúp người vay từng bước ổn định cuộc sống.

Cách làm này cũng gắn với việc phát huy phong trào thi đua “Ba nhất” trong Công an nhân dân, trong đó đề cao tinh thần gần dân, sát dân, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo chất lượng công tác. Với những người từng có quá khứ lầm lỗi, sự gần gũi, trách nhiệm của cán bộ Công an cơ sở đôi khi quý hơn những hỗ trợ về vật chất.