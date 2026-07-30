Hàn Quốc công bố dự luật phát triển tàu ngầm hạt nhân

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 29-7 công bố dự thảo luật đặc biệt về phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho chương trình đóng loại tàu chiến chiến lược này với sự hợp tác của Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back tại cuộc họp về kế hoạch chương trình tàu ngầm hạt nhân

Dự luật được xây dựng để triển khai Dự án Jang Bogo N với mục tiêu chế tạo ít nhất 3 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân, lượng giãn nước 8.000 tấn, mang vũ khí thông thường vào giữa những năm 2030. Các tàu sẽ sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu thấp dưới 20%.

Hàn Quốc được Mỹ "bật đèn xanh" theo đuổi chương trình này sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Lee Jae Myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái.

Dự luật quy định rõ chương trình tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân không nhằm phát triển, chế tạo hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dự luật cũng khẳng định Hàn Quốc sẽ không chuyển hướng sử dụng vật liệu hạt nhân cho mục đích quân sự ngoài cam kết, cũng như không thực hiện bất kỳ hành động nào làm suy yếu cơ chế chống phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.

Theo giới chức Hàn Quốc, các quy định này nhằm tái khẳng định cam kết của Seoul đối với Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), trong bối cảnh thời gian qua xuất hiện một số ý kiến trong nước kêu gọi Hàn Quốc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Dự luật cũng yêu cầu tuân thủ đầy đủ các quy định của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về giám sát vật liệu hạt nhân, đồng thời bảo đảm an toàn bức xạ, bảo vệ môi trường và xây dựng các tiêu chuẩn an toàn đối với tàu ngầm.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đây là chương trình đầu tiên kết hợp hệ thống vũ khí với công nghệ năng lượng hạt nhân, trong khi khuôn khổ pháp lý hiện hành còn nhiều hạn chế do dự án liên quan đồng thời đến lĩnh vực quốc phòng, mua sắm vũ khí và an toàn hạt nhân.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sẽ lấy ý kiến người dân về dự luật đến ngày 7-9 trước khi trình Quốc hội xem xét.