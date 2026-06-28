Hai vụ tai nạn hàng không ở Pháp và Ảrập Xêút khiến 25 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ngày 28-6, hai vụ tai nạn hàng không dân dụng đã xảy ra tại Pháp và Ảrập Xêút, khiến tổng cộng 25 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ rơi máy bay tại Pháp bị phong tỏa

Theo truyền thông Pháp, chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ đã gặp nạn vào sáng 28-6 tại tỉnh Meurthe-et-Moselle, vùng Đông Bắc nước Pháp.

Máy bay cất cánh từ sân bay Nancy-Essey, nhưng đã rơi xuống khu vực gần thị trấn Tomblaine ít phút sau đó. Trên khoang có 11 người, gồm 1 phi công và 10 người tham gia hoạt động nhảy dù. Toàn bộ nạn nhân đều tử vong tại hiện trường.

Ngay sau vụ việc, Tỉnh trưởng Meurthe-et-Moselle, ông Yves Seguy đã kích hoạt trung tâm điều hành khẩn cấp về vụ tai nạn.

Trên mạng xã hội X, chính quyền địa phương kêu gọi người dân tuyệt đối không đến gần khu vực tai nạn, nhằm đảm bảo đường cho lực lượng cứu hộ và điều tra.

Nguyên nhân vụ rơi máy bay hiện đang được Cơ quan điều tra tai nạn hàng không Pháp phối hợp với cảnh sát làm rõ.

Cùng ngày, Hãng thông tấn SPA dẫn nguồn Bộ Năng lượng Ảrập Xêút cho biết một chiếc trực thăng thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí quốc doanh Saudi Aramco đã rơi xuống thành phố ven biển phía Đông Ras Tanura.

Toàn bộ 14 người trên máy bay, tất cả đều là công dân Ảrập Xêút, đã thiệt mạng. Bộ Năng lượng xác nhận các lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân vụ rơi.

Saudi Aramco hiện là nhà sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Các chuyến bay trực thăng của tập đoàn này thường được sử dụng để vận chuyển nhân sự tới các giàn khoan và cơ sở ven biển.