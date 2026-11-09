Chủ động phòng ngừa tội phạm nhằm vào ngân hàng, hiệu vàng

ANTD.VN - Trước nguy cơ phát sinh các hành vi trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản tại ngân hàng, quỹ tín dụng, cây ATM và cửa hàng kinh doanh vàng bạc, Công an phường Kiến Hưng, Hà Nội đã chủ động triển khai các biện pháp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng phòng ngừa, xử lý tình huống, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn.

Trung tá Hán Minh Kiên, Trưởng Công an phường Kiến Hưng phát biểu tại hội nghị

Trung tá Hán Minh Kiên, Trưởng Công an phường Kiến Hưng chủ trì, với sự tham gia của khoảng 120 đại biểu. Thành phần dự hội nghị gồm đại diện các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội; lãnh đạo các đơn vị thuộc phường; đại diện tổ dân phố, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đại diện các ngân hàng, Quỹ tín dụng Văn Khê và các cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin về tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản tại các cơ sở kinh doanh tiền tệ, vàng bạc. Qua đó, giúp các đơn vị nhận diện những dấu hiệu bất thường, nguy cơ mất an ninh, an toàn, nhất là tại các vị trí thường xuyên giao dịch, bảo quản và vận chuyển tài sản có giá trị lớn.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Cán bộ Công an cũng hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa; việc bố trí lực lượng bảo vệ, hệ thống camera giám sát, phương tiện và các điều kiện bảo đảm an ninh tại cơ sở. Đặc biệt, các đại biểu được trao đổi về kỹ năng xử lý khi xảy ra tình huống trộm, cướp, cướp giật tài sản, cách thức thông báo cho lực lượng chức năng, bảo vệ hiện trường và phối hợp giải quyết vụ việc.

Thông qua những nội dung trao đổi cụ thể, Công an phường Kiến Hưng nhấn mạnh yêu cầu các ngân hàng, quỹ tín dụng, cơ sở kinh doanh vàng bạc không chủ quan trong công tác bảo vệ tài sản. Việc duy trì hệ thống giám sát, kiểm soát người ra vào, thường xuyên kiểm tra các thiết bị an ninh và nâng cao kỹ năng cho nhân viên bảo vệ cần được thực hiện thường xuyên.

Đối với nhân viên giao dịch, bảo vệ và người lao động tại các cơ sở, việc chủ động quan sát, phát hiện những biểu hiện nghi vấn có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tội phạm. Khi xuất hiện tình huống bất thường, cần bình tĩnh xử lý, nhanh chóng thông báo cho lực lượng Công an, đồng thời ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng của cán bộ, nhân viên và khách hàng.

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị cũng trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo vệ tài sản, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn. Các bên thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, duy trì mối liên hệ thường xuyên với Công an phường, kịp thời thông báo khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc nguy cơ phát sinh vụ việc phức tạp.

Nhân viên ngân hàng trao đổi thông tin tại hội nghị

Bên cạnh công tác phòng ngừa tội phạm, Công an phường Kiến Hưng còn giới thiệu, vận động các đại biểu cài đặt và sử dụng ứng dụng Hanoi Smart Police. Đây là một trong những kênh hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích, thông tin liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả kết nối, trao đổi thông tin giữa người dân với lực lượng Công an.

Việc tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng ứng dụng được triển khai tới cán bộ, nhân viên các cơ sở và người dân trên địa bàn, nhằm mở rộng các kênh tiếp nhận thông tin, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, chủ động xử lý những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

“Mỗi ngân hàng, quỹ tín dụng, cây ATM và cửa hàng vàng bạc cần chủ động rà soát, củng cố các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn; mỗi cán bộ, nhân viên và người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không để tội phạm lợi dụng sơ hở hoạt động. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần nhanh chóng thông báo cho Công an phường Kiến Hưng, gọi Tổng đài 113 hoặc gửi thông tin qua ứng dụng Hanoi Smart Police để được tiếp nhận, xử lý kịp thời”- chỉ huy Công an phường Kiến Hưng cho biết.

Đây là giải pháp thiết thực nhằm phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ xa, không để hình thành các điều kiện thuận lợi cho hoạt động phạm pháp, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của tổ chức, cá nhân trên địa bàn phường.