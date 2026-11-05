Giá xăng dầu giảm mạnh lần thứ ba liên tiếp trong vòng 1 tuần

ANTD.VN - Giá các mặt hàng xăng tiếp tục giảm hơn 2.000 đồng/lít từ 15h hôm nay (5-11), trong khi giá dầu giảm nhẹ hơn.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm, E10 RON95 về mức hơn 21.000 đồng/lít

Liên Bộ Công Thương quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này. Mức trích lập là 700 đồng/lít xăng và 500 đồng/kg dầu mazut. Dầu diezel không trích lập quỹ.

Cùng với việc trích lập quỹ, Liên Bộ tiếp tục giảm mạnh giá các mặt hàng này. Theo đó, xăng E5 RON92 không cao hơn 20.898 đồng/lít, giảm 2.305 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Xăng E10 RON95-III không cao hơn 21.156 đồng/lít, giảm 2.075 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành.

Dầu diezel 0,05S không cao hơn 28.696 đồng/lít, giảm 180 đồng/lít và dầu mazut 180CST 3,5S giảm 1.969 đồng/kg, còn 22.005 đồng/kg.

Như vậy, trong vòng 1 tuần qua, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm 3 lần. Lần 1 là từ 0h ngày 1-11, giá xăng giảm do giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Lần 2 vào ngày 3-11, giá xăng và một số mặt hàng dầu giảm do giá thế giới giảm mạnh và ngày hôm nay.

Tổng mức giảm của giá xăng trong 3 lần vừa qua là hơn 5.000 đồng/lít,còn giá dầu giảm thấp hơn.