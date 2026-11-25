ANTD.VN - Tối 24-11, pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Mỹ Đình, hàng vạn khán giả hòa nhịp cùng chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Đêm hội đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khép lại trọn vẹn, an toàn. Phía sau ánh đèn sân khấu là thế trận bảo vệ nhiều lớp do Công an thành phố Hà Nội tổ chức, vận hành liền mạch từ Trung tâm Chỉ huy tới từng mét đường quanh sân vận động, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP và tập thể Đảng uỷ - Ban Giám đốc CATP Hà Nội.

Trên bầu trời phía Tây Hà Nội tối 24-11, từng chùm pháo hoa vàng rực bung nở ngay phía trên sân khấu Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Âm thanh dội qua những hàng ghế kín đặc người. Phía dưới, khán giả và lực lượng thanh niên tình nguyện áo xanh hòa nhịp trong tiếng hò reo. Đứng sát dải phân cách, cách đám đông chưa đầy một sải tay, người chiến sĩ Cảnh sát cơ động lại quay lưng về phía bầu trời rực lửa ấy. Bộ đàm gắn chặt bên vai trái, gương mặt hắt ánh đèn ấm từ sân khấu, ánh mắt đồng chí dõi thẳng vào dòng người trước mặt. Không một lần ngoái đầu.

Chú thích: Giữa tiếng pháo hoa và nhạc sân khấu, chiến sĩ Cảnh sát cơ động vẫn giữ nguyên vị trí, dõi theo khu vực khán giả. (Video: Phú Khánh)

Khoảnh khắc ấy lặng lẽ tách ra khỏi sự náo nhiệt của đêm nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam”. Đây là chương trình mang tầm vóc quốc gia, lần đầu tiên tổ chức dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24-11-1946 / 24-11-2026). Một sự kiện hội tụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng hàng vạn người dân, du khách từ nhiều địa phương thì thành công không chỉ nằm ở chất lượng nghệ thuật hay hiệu ứng sân khấu. Thước đo khắt khe hơn là sự an toàn tuyệt đối. Không có sự cố phức tạp về an ninh, trật tự. Không có điểm ùn tắc kéo dài, cả trước giờ khai màn lẫn lúc vãn khách. Dòng người đến Mỹ Đình rồi trở về nhà trong tâm trạng thoải mái, trật tự. Kết quả ấy không tự nhiên mà có. Đằng sau những tràng vỗ tay trên khán đài là một guồng máy nghiệp vụ chạy hết công suất suốt nhiều giờ liền, dưới sự chỉ huy trực tiếp của tập thể lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, từ Trung tâm Chỉ huy tới từng chốt gác ngoài mặt đường.

Cách Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình nhiều cây số, có một tuyến đầu không ánh đèn sân khấu, không tiếng nhạc. Tại Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội, ca trực đã vào trạng thái cao nhất từ nhiều giờ trước khi đêm diễn mở màn. Hàng trăm màn hình lớn nhỏ sáng liên tục. Hình ảnh thời gian thực từ mạng lưới camera dọc các trục giao thông huyết mạch, các nút giao quanh Mỹ Đình và khu vực mục tiêu bảo vệ đổ về không một giây ngắt quãng.

Tinh thần quán triệt tại cuộc họp chỉ đạo của Công an thành phố được nhắc lại rõ ràng. Bảo đảm an ninh, trật tự cho “Muôn sắc Việt Nam” là yêu cầu ở mức cao nhất, phải chủ động từ sớm, từ xa, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Dưới sự chỉ đạo tổng thể, xuyên suốt của Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, toàn bộ không gian quanh sự kiện được chia thành các tiểu khu độc lập, giao trực tiếp cho từng đồng chí trong Ban Giám đốc phụ trách. Tổ chức theo trục dọc, rõ người, rõ việc, mệnh lệnh từ Ban Giám đốc xuống cơ sở không phải đi qua tầng nấc trung gian rườm rà.

Các đồng chí Phó Giám đốc CATP: Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt; cùng Đại tá Trần Đình Nghĩa – Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội trực chỉ huy tại Trung tâm Thông tin chỉ huy CATP Hà Nội

Giữa Trung tâm Chỉ huy sáng ánh màn hình, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội lặng lẽ theo dõi từng góc máy, rà soát lưu lượng phương tiện trên các hướng tiếp cận Mỹ Đình. Mỗi lần trao đổi với kíp trực ban và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ đang ứng trực đều ngắn gọn, đi thẳng vào phương án xử lý. Dữ liệu trên màn hình được phân tích ngay tại chỗ rồi chuyển thành mệnh lệnh cho lực lượng ngoài hiện trường. Đúng 17 giờ, khung giờ cao điểm bắt đầu. Dòng xe máy, ô tô đổ về phía Tây Thủ đô tăng vọt. Nhịp làm việc ở Trung tâm Chỉ huy lập tức dồn lên. Ngồi sát dãy màn hình giám sát giao thông, Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông CATP Hà Nội liên tục quan sát biến động trên từng đoạn đường, cầm tổ hợp bộ đàm trung tâm phát chỉ lệnh dứt khoát tới các tổ công tác đang đứng chốt ngoài thực địa. Một nút giao có dấu hiệu chậm nhịp hiện lên trên màn hình. Chỉ vài giây sau, lực lượng tại chỗ đã nhận lệnh mở thêm làn phân luồng.

Mọi hình ảnh được cập nhật theo thời gian thực ở Trung tâm chỉ huy CATP

Nếu Trung tâm Chỉ huy là bộ não kết nối dữ liệu thời gian thực, thì ngay ngoài khuôn viên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, dấu chân các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội in dày trên từng tuyến đường từ chiều 24-11. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội cùng Thiếu tướng Lê Văn Tuân - Phó Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp kiểm tra các chốt bảo vệ quanh sân vận động. Không dừng ở việc nghe báo cáo qua bộ đàm, lãnh đạo Công an thành phố xuống thẳng hiện trường, nhìn tận mắt dòng người đang đổ về để kịp điều chỉnh từng chi tiết nhỏ trong phương án, sao cho người dân đi lại thuận lợi nhất.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại hiện trường chiều 24-11. Ảnh: Khánh Huyền

Tại Tiểu khu số 4, khu vực Trường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo, phường Từ Liêm, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền kiểm tra vị trí chốt gác, hỏi thăm sức khỏe cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ và làm việc với Thượng tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Tiểu khu số 4. Ở khu vực này có một chi tiết cho thấy cách làm khoa học, đặt sự thuận tiện của người dân lên trước. Dự báo lượng ô tô cá nhân của khán giả, du khách sẽ tăng đột biến vào buổi tối, chỉ huy Tiểu khu số 4 chủ động tham mưu Ban quản lý Khu liên hợp thể thao mở cửa khu vực Trường đua F1 làm bãi trông giữ ô tô phục vụ nhân dân. Kiểm tra thực tế điểm trông giữ xe và các nhánh đường ra vào, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu bố trí đủ quân số, vừa giữ vững an toàn, vừa kiên trì hướng dẫn người dân, du khách đỗ xe đúng quy định, kiên quyết không để ùn ứ cục bộ vào thời điểm khán giả đồng loạt rời sân sau đêm diễn.

“ Chương trình vinh dự đón các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn nhân dân, du khách. Mục tiêu tuyệt đối an ninh, an toàn phải đặt lên hàng đầu, các lực lượng cần tập trung cao độ, không được phép có sai sót, đồng thời thiết lập các khu vực tạo thuận lợi tối đa để người dân được thụ hưởng văn hóa. — Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội lưu ý lực lượng làm nhiệm vụ chiều 24-11

Cán bộ Công an ứng trực trên xe chuyên dụng, giữ liên lạc bộ đàm liên tục quanh khu vực Mỹ Đình. (Ảnh: Chu Hương)

Từ Trung tâm Chỉ huy, nơi Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trực chỉ huy, đến các chốt thực địa có mặt Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Thiếu tướng Lê Văn Tuân, dưới sự điều hành tổng thể của Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo toàn bộ thế trận nhiều lớp quanh Mỹ Đình vận hành trơn tru, kể cả trong những giờ phút áp lực nhất.

Chỉ huy lực lượng Cảnh sát cơ động trao đổi qua bộ đàm, rà lại phương án ngay sát khán đài. (Ảnh: Phú Khánh)

Khán giả đến Mỹ Đình từ đầu giờ chiều 24-11 để kịp chụp vài tấm ảnh kỷ niệm trước lúc trời tối. Lực lượng Công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ thì đã bắt tay vào việc từ chiều 23-11 và suốt sáng 24-11. Trật tự đô thị được rà soát, những điểm có nguy cơ lấn chiếm lòng đường, vỉa hè được giải tỏa, luồng tuyến quanh sân vận động được sắp xếp gọn gàng trước khi những đoàn khách đầu tiên tìm đến. Đúng 15 giờ ngày 24-11, toàn bộ quân số vào vị trí. Công an các phường Từ Liêm, Đại Mỗ, Xuân Phương phối hợp Đội Cảnh sát giao thông số 6, Cảnh sát cơ động và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở lập hàng loạt chốt kiểm soát dọc các trục Lê Đức Thọ, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Tân Mỹ và Lê Quang Đạo.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm trực tiếp quán triệt nhiệm vụ cho đội hình liên lực lượng tại nút giao đường Lê Đức Thọ và kiểm tra phương án bố trí chốt trước cổng Khu tập luyện thuộc Khu liên hợp thể thao Quốc gia. (Ảnh: Chu Hương)

Tại nút giao đường Lê Đức Thọ, cạnh tấm biển chỉ dẫn điểm dừng xe của chương trình, đội hình liên lực lượng gồm Cảnh sát cơ động, Cảnh sát trật tự, Cảnh sát giao thông và Công an phường đứng nghiêm nghe quán triệt nhiệm vụ. Trước hàng quân, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm nhắc lại từng vị trí đứng, hướng phân luồng và nguyên tắc phối hợp giữa các tổ. Ngay sau đó, đồng chí sang khu vực cổng Khu tập luyện, dừng cạnh xe tuần tra giao thông trao đổi nhanh phương án rồi tiến về mặt tiền sân vận động, nơi tấm bảng lớn in “Danh sách vật dụng bị cấm” đã dựng sẵn đón dòng người. Trên tay người chỉ huy Công an cơ sở, chiếc bộ đàm gần như không rời.

Chỉ huy Công an phường Từ Liêm rà soát phương án tuần tra cùng lực lượng giao thông và giữ liên lạc bộ đàm liên tục ngay tại khu vực cổng đón khán giả Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Chu Hương)

Trao đổi ngắn bên lề ca trực, Thượng tá Lê Xuân Hanh cho biết Công an phường Từ Liêm đã huy động 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia bảo vệ sự kiện. Các tổ công tác bố trí đúng thành phần, đúng thời gian, có chỉ huy phụ trách từng khu vực để phối hợp nhịp nhàng với các phòng nghiệp vụ Công an thành phố. “Cán bộ, chiến sĩ phải có mặt đúng vị trí, đúng thời gian, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình, chú ý quan sát, phân luồng giao thông, hướng dẫn người và phương tiện đi đúng luồng, đúng vị trí theo quy định. Đồng thời chú ý kiểm tra các trường hợp, đối tượng nghi vấn, tụ tập đông người để kịp thời giải quyết các sự việc đột xuất, bất ngờ”, Thượng tá Lê Xuân Hanh nói rõ yêu cầu đặt ra cho từng chốt trực.

Giữa lưu lượng xe khách, ô tô và xe máy tăng mạnh hướng về Mỹ Đình, chiến sĩ Cảnh sát giao thông cùng nữ cán bộ Cảnh sát trật tự mặc áo phản quang điều tiết dứt khoát, giữ các trục đường luôn thông thoáng. (Ảnh: Chu Hương)

Bước ra giữa mặt đường nóng hầm hập hơi động cơ, nam chiến sĩ Cảnh sát giao thông trong sắc áo vàng dứt khoát tách dòng xe khách cỡ lớn khỏi luồng xe máy đang nối đuôi nhau về quảng trường. Cách đó một quãng, nữ cán bộ Công an khoác áo phản quang in chữ CAHN giơ gậy chỉ huy, hướng các xe ô tô đi thẳng theo làn mở rộng, không cho dừng đỗ tùy tiện gây nghẽn cổ chai. Điều phối từ xa ở Trung tâm Chỉ huy cộng với phản ứng nhanh của các tổ đứng đường giúp các tuyến dẫn vào Mỹ Đình giữ được nhịp chảy đều đặn. Cảnh kẹt cứng vốn hay ám ảnh người đi xem những đại nhạc hội cỡ lớn đã không xảy ra.

Tổ công tác liên lực lượng đối chiếu sơ đồ phân luồng, hướng dẫn phương tiện trên các tuyến dẫn vào khu vực Mỹ Đình. (Ảnh: Khánh Huyền)

Nhịp vận hành thế trận an ninh đêm hội “Muôn sắc Việt Nam”. Đồ họa: Phú Khánh

Nhờ những tuyến đường thông thoáng bên ngoài, không khí lễ hội trước sân vận động lan ra từ sớm. Từng nhóm gia đình, sinh viên, người trung niên thong thả đi bộ vào quảng trường. Giữa dòng người đông đúc, rất dễ bắt gặp những tà áo dài truyền thống đủ sắc màu. Trên má nhiều em nhỏ và khán giả dán hình lá cờ đỏ sao vàng. Một nữ khán giả tươi cười giơ tay chào ống kính, trên mũ quấn dải băng rôn đỏ in dòng chữ “Tôi yêu Việt Nam”. Vài bạn trẻ lại chọn mang theo chiếc túi vải in gọn hai chữ “Yêu nước”.

Bà Tống Thị Liên Hồng (Cộng hòa Séc) đeo băng rôn “Tôi yêu Việt Nam”, dán cờ đỏ sao vàng trên má, háo hức hòa vào dòng người đến Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình từ sớm.

Có mặt trước cửa sân từ đầu giờ chiều, chị Hoàng Trang, trú tại phố Tố Hữu, phường Thanh Xuân, nắm tay các con len qua khoảng sân rộng tìm góc chụp ảnh. Với bốn mẹ con chị, buổi tối ở Mỹ Đình mang nhiều kỳ vọng hơn một buổi đi xem ca nhạc thông thường. “Không khí ở khu vực sân vận động Mỹ Đình rất náo nhiệt, đông vui nhưng cũng đầy cảm xúc. Tôi muốn đưa các con đến đây để các con được cảm nhận trực tiếp vẻ đẹp của văn hóa dân tộc, hiểu hơn về những giá trị truyền thống và thêm yêu đất nước mình”, chị Trang chia sẻ.

Bốn mẹ con chị Hoàng Trang (phường Thanh Xuân) dán cờ đỏ sao vàng trên má trước lối vào khu vực sự kiện. (Ảnh: Chu Hương)

Cách gia đình chị Trang không xa, chị Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên Trường Yên Hòa, phường Cầu Giấy cùng em gái nổi bật trong tà áo dài truyền thống, tay cầm chiếc túi in dòng chữ “Yêu nước”. Chị Ngọc kể, vài năm gần đây chứng kiến những đổi thay tích cực của đất nước, chị càng háo hức khi Hà Nội có những chương trình nghệ thuật quy mô lớn tôn vinh cội nguồn như “Muôn sắc Việt Nam”. Hòa vào nhịp rộn ràng ấy còn có nhóm sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Các bạn đến từ sớm, tay cầm sẵn vé check-in. Đại diện nhóm mong thế hệ mình sẽ tiếp nối, gìn giữ những di sản văn hóa mà cha ông vun đắp, bằng sự sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhiều thế hệ cùng có mặt dưới mái vòm Mỹ Đình. Văn hóa truyền thống hóa ra vẫn mang sức sống mãnh liệt khi được kể lại bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại, trong một không gian an toàn, văn minh.

Trời sẩm tối, hệ thống đèn cao áp trên mái vòm Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình bật sáng trưng. Mặt sân lát đá ẩm nhẹ phản chiếu ánh đèn đêm, hắt lên những gương mặt háo hức của hàng nghìn khán giả đang xếp hàng nối dài chờ qua cửa kiểm soát. Đây là lúc mật độ người dày nhất, cũng là lúc bài toán bảo vệ sự kiện đòi hỏi độ chính xác cao nhất. Cách tổ chức của Công an thành phố Hà Nội kết hợp nhuần nhuyễn nghiệp vụ truyền thống với công nghệ quản trị hiện đại. Vòng ngoài giữ giao thông thông suốt, bãi gửi xe trật tự. Sát sân vận động, hàng rào cứng và các cổng từ kiểm soát được dựng lên ngăn nắp.

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ đứng chốt ngay khu vực hàng rào và cổng từ kiểm soát an ninh khi lượng khán giả vào sân tăng cao vào buổi tối. (Ảnh: Đức Tuấn)

Ngay sát lối rào dẫn vào cổng từ, một chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng chú chó nghiệp vụ trong tư thế sẵn sàng nhận lệnh. Hình ảnh ấy tạo ra sự nghiêm trang, đủ sức răn đe bất kỳ ý định gây rối nào. Xen lẫn trong biển khán giả là những tổ công tác mặc thường phục của Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội và Công an phường Từ Liêm. Họ đi sát dòng người, quan sát tinh tường để kịp phát hiện, ngăn chặn từ sớm các đối tượng trà trộn móc túi, trộm cắp tài sản hay có biểu hiện nghi vấn. Tiến sâu thêm một bước, phía sau vòng soát vé, các tổ công tác của Công an thành phố quét thẻ Căn cước đối với khán giả vào khu vực sự kiện. Công nghệ xác thực ngay tại cửa giúp khâu sàng lọc an ninh chặt chẽ mà dòng người vẫn đi nhanh, tránh cảnh dồn ứ gây mệt mỏi trước giờ diễn.

Cán bộ Công an xác thực thông tin căn cước cho khán giả tại cửa kiểm soát trước khi vào khu vực sự kiện. (Ảnh: Phú Khánh)

Diễn biến ở từng cổng đều được cán bộ kỹ thuật tại Trung tâm Chỉ huy theo dõi sát qua màn hình trực tuyến, sẵn sàng điều phối thêm lực lượng nếu một lối vào có dấu hiệu quá tải.

An ninh chặt chẽ, nhưng không khí tại các cổng vào không hề nặng nề hay căng cứng. Ngược lại, nét dễ nhận thấy nhất trong đêm 24-11 chính là thái độ mềm mỏng, thân thiện của lực lượng làm nhiệm vụ. Giữa dòng người hối hả tìm đúng khu vực khán đài trong ánh đèn đêm loang loáng, hai khán giả trẻ lúng túng nhìn tấm vé trên tay. Một cán bộ Công an lớn tuổi đứng gần đó lập tức bước tới. Đồng chí hơi cúi người, hai tay đón lấy tấm vé, nheo mắt soi kỹ số cửa và ký hiệu khán đài rồi nhẹ nhàng chỉ lối đi ngắn nhất để các bạn kịp vào chỗ trước giờ mở màn. Một cử chỉ nhỏ, chưa đầy ba mươi giây, đủ làm dịu đi sự vội vã của buổi tối đông người.

Một cán bộ Công an tận tình kiểm tra thông tin trên vé và chỉ dẫn lối vào khán đài cho khán giả trẻ giữa dòng người đông đúc trước giờ khai màn. (Ảnh: Đức Tuấn)

Chiến sĩ Cảnh sát cơ động hướng dẫn khán giả di chuyển trong lối dẫn vào sân vận động. (Ảnh: Phú Khánh)

Tinh thần ấy không phải là cá biệt. Đứng chốt nhiều giờ liền trên tuyến đường dẫn vào sân, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai, cán bộ Công an phường Từ Liêm cho biết, được phân công bảo vệ một sự kiện quy mô lớn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam là niềm tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Nhìn từ người cao tuổi đến các bạn sinh viên hào hứng hội tụ về Mỹ Đình, đồng chí càng ý thức rõ trách nhiệm của mình trong từng lời hướng dẫn gửi tới người dân. “Là một cán bộ, chiến sĩ, tôi mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh người Công an nhân dân gần dân, sát dân, bảo vệ sự an toàn để sự kiện diễn ra thành công”, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Mai bày tỏ.

Phóng viên An ninh Thủ đô trao đổi với cán bộ Công an phường Từ Liêm làm nhiệm vụ trên tuyến đường dẫn vào sân vận động.

Từng vị trí trong sân vận động Mỹ Đình đều được các lực lượng CATP bố trí ứng trực đầy đủ, liên lạc thông suốt

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Sự tận tụy ấy được chính người dân đến xem chương trình cảm nhận rõ nhất. Đứng giữa biển người đông đúc, chị Nguyễn Minh Ngọc (phường Cầu Giấy) vẫn giữ nguyên cảm giác yên tâm từ lúc gửi xe cho tới khi bước qua cổng kiểm soát.

“ Dù lượng khán giả rất đông, các lực lượng Công an Thủ đô vẫn có mặt ở nhiều vị trí, tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân. Tôi thực sự trân trọng những nỗ lực thầm lặng ấy để người dân có một buổi tối vui tươi, an toàn và trọn vẹn. — Chị Nguyễn Minh Ngọc, giáo viên Trường Yên Hòa, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội

Chị Trương Khánh Bích (Long Biên) và chị Nguyễn Thị Huyền (Hoàng Mai) đến Mỹ Đình từ chiều 24-11

TIẾNG NÓI TỪ KHÁN ĐÀI Yên tâm giữa biển người “Tôi đã sống ở Cộng hòa Séc và mới về Việt Nam thăm người thân được 10 ngày. Mặc dù 8h chương trình mới bắt đầu nhưng tôi đã có mặt ở đây từ 3h chiều. Điều tôi ấn tượng nhất là hình ảnh lực lượng Công an Hà Nội có mặt khắp mọi nơi xung quanh sân vận động khiến người dân cảm thấy rất yên tâm.” Bà Tống Thị Liên Hồng (Cộng hòa Séc) “Tôi cho rằng, sự hiện diện của lực lượng Công an không chỉ góp phần bảo đảm an toàn cho chương trình mà còn tạo cảm giác gần gũi, tin tưởng trong lòng nhân dân.” Trương Khánh Bích (Long Biên, Hà Nội) “Mặc dù lượng người tham dự rất đông nhưng lực lượng Công an đã bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên hướng dẫn, nhắc nhở người dân chấp hành quy định, bảo đảm trật tự và hỗ trợ khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, các chiến sĩ luôn giữ thái độ thân thiện, tận tình, giúp người dân di chuyển thuận lợi, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy.” Nguyễn Thị Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội)

Khán giả trong trang phục trắng, tay cầm cờ đỏ sao vàng hướng về sân khấu. Phía trước, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ túc trực. (Ảnh: Phú Khánh)

Trên sân khấu Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, những tiết mục công phu tôn vinh chiều sâu lịch sử và bản sắc các vùng miền lần lượt khép lại trong tiếng vỗ tay vang dội. Pháo hoa nhuộm rực khoảng trời đêm, đánh dấu một đêm nghệ thuật thành công, mãn nhãn nhân cột mốc 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất và lần đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

Những hình ảnh tuyệt vời trong đêm 24-11 ở Thủ đô

Cờ Đảng tung bay giữa biển khán giả khi pháo hoa bừng sáng trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. (Ảnh: Phú Khánh)

Với khán giả, chương trình kết thúc khi bản nhạc cuối cùng lắng xuống. Với lực lượng Công an thành phố Hà Nội, phép thử khó thứ hai lúc này mới bước vào cao trào. Hàng vạn người cùng rời khán đài, đổ ra các bãi gửi xe ở Trường đua F1 và tỏa về các ngả Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi chỉ trong một khung giờ ngắn.

Khi chương trình kết thúc, các kíp trực tại Trung tâm Chỉ huy vẫn bám sát màn hình cho tới khi dòng phương tiện cuối cùng rời khu vực Mỹ Đình an toàn. (Ảnh: Lam Thanh)

Phương án phân luồng thoát lưu đã được các đồng chí trong Ban Giám đốc CATP Hà Nội trực tiếp rà soát, điều chỉnh từ buổi chiều. Cộng với sự điều phối kịp thời qua hệ thống camera tại Trung tâm Chỉ huy, dòng phương tiện khổng lồ rút dần khỏi khu vực Mỹ Đình theo từng nhịp mở làn. Áp lực giao thông nhanh chóng được giải tỏa, không xảy ra kẹt xe kéo dài hay va chạm đáng tiếc. Ở Trung tâm Chỉ huy, ánh sáng từ hàng trăm màn hình chỉ bớt căng thẳng khi những vệt đèn hậu đỏ rực trên trục Lê Đức Thọ và Lê Quang Đạo thưa hẳn. Ngoài sân vận động, khói pháo hoa đã tan vào gió đêm. Người chiến sĩ Cảnh sát cơ động từng đứng quay lưng về phía bầu trời rực sáng lúc cao trào chương trình vẫn giữ nguyên vị trí bên dải phân cách. Đồng chí chỉnh lại quai mũ, dõi theo những nhóm khán giả cuối cùng bước qua cổng ra về. Đêm hội “Muôn sắc Việt Nam” ở lại trong lòng công chúng bằng những giai điệu tự hào và khung cảnh sân khấu rực rỡ. Phía sau ánh đèn ấy, Công an Thủ đô để lại một dấu ấn bền bỉ khác. Đó là cách làm bài bản, năng lực chỉ huy thông suốt từ Trung tâm Chỉ huy tới hiện trường. Đó còn là hình ảnh gần gũi, thân thiện của những người lặng lẽ giữ nhịp bình yên cho Hà Nội.

Khi chương trình kết thúc, các kíp trực tại Trung tâm Chỉ huy vẫn bám sát màn hình cho tới khi dòng phương tiện cuối cùng rời khu vực Mỹ Đình an toàn. (Ảnh: Lam Thanh)