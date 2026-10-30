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Hà Nội sẽ có 100 trường học số trong năm học này

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Duy Anh

ANTD.VN - Hà Nội đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn và hạ tầng công nghệ để chính thức vận hành mô hình Trường học số với 100 cơ sở giáo dục.

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Trường học số đòi hỏi giáo viên thực sự hiểu và áp dụng công nghệ một cách an toàn, đúng mục đích trong quản trị và giảng dạy.

Theo Giám đốc Sở GDĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền, ngành GDĐT Thủ đô đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về chuyên môn và hạ tầng công nghệ để chính thức vận hành mô hình Trường học số. Việc ban hành các chỉ số, tiêu chí trường học số giúp các nhà trường tự định vị chính xác vị trí của mình trong tiến trình chuyển đổi số.

Giám đốc Sở GDĐT khẳng định, hoạt động quản trị và dạy học dựa trên công nghệ mới là cốt lõi. Việc chuẩn bị về chuyên môn, nội dung, hạ tầng và công cụ để từng cán bộ quản lý, từng giáo viên sử dụng hiệu quả chính là quá trình chuyển đổi số thực chất mà ngành giáo dục hướng tới.

Ngay trong năm học 2026 - 2027, Sở GDĐT Hà Nội sẽ triển khai mô hình này tại 100 đơn vị. Ngành GDĐT thống nhất với Google giải pháp đồng bộ hóa mã định danh học tập theo cơ chế đăng nhập một lần (Single Sign-On - SSO) cho toàn bộ giáo viên và học sinh. Giáo viên được nâng cấp tài khoản và trải nghiệm miễn phí công cụ AI Gemini Pro hỗ trợ công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Chương trình bồi dưỡng năng lực giáo viên được phân cấp rõ ràng từ Mức 0 (trang bị kiến thức cơ bản, hoàn toàn miễn phí cho 100% giáo viên trường thí điểm) đến các cấp độ chuyên sâu (theo nhu cầu phát triển năng lực cá nhân).

Để việc triển khai mô hình Trường học số đạt hiệu quả thiết thực, Giám đốc Sở GDĐT lưu ý cán bộ, giáo viên 2 nguyên tắc quan trọng là làm chủ công nghệ và thận trọng và tuân thủ quy định tuổi khi sử dụng AI cho học sinh.

“Công cụ công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ đóng vai trò hỗ trợ, hiệu quả cuối cùng phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực và tâm huyết của thầy cô. Giáo viên cần thực sự hiểu và áp dụng công nghệ một cách an toàn, đúng mục đích trong quản trị và giảng dạy.

Đặc biệt đối với học sinh cấp tiểu học và trung học cơ sở, các nhà trường không tự ý giao công cụ AI (như Gemini, ChatGPT...) khi chưa được tối ưu hóa và kiểm soát chặt chẽ. Giáo viên cần nắm rõ và tuân thủ nghiêm ngặt điều khoản giới hạn độ tuổi người dùng của các nền tảng công nghệ” - ông Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh.

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Từ khóa:

#Trường học số

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