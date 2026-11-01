Hà Nội: Doanh nghiệp phải hoàn thành khám sức khỏe cho người lao động trong tháng 11

ANTD.VN - Sở Nội vụ Hà Nội vừa yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với cơ sở y tế để hoàn thành việc tổ chức khám và báo cáo số liệu trực tuyến trước ngày 30/11/2026.

Trước 30/11, doanh nghiệp phải hoàn thành khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Sở Nội vụ Hà Nội cho biết thực hiện Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 2944/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội về triển khai khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, ngày 16/9/2026, Phó Chủ tịch UBND TP Vũ Thu Hà đã chủ trì cuộc họp đánh giá tiến độ thực hiện.

Theo kết luận cuộc họp, công tác tổ chức khám sức khỏe tại một số đơn vị còn chậm, việc cập nhật và báo cáo kết quả chưa kịp thời, đầy đủ.

Để bảo đảm hoàn thành toàn bộ công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động trong tháng 11/2026, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và doanh nghiệp khẩn trương thực hiện báo cáo số liệu trực tuyến theo danh mục địa bàn xã, phường nơi đặt trụ sở hoạt động theo địa chỉ:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kiX2hSmIfONwCOc3sMvqmL6NphXBYyUs/edit?gid=617940480#gid=617940480

Quy trình 4 bước thực hiện như sau: Truy cập đường link tra cứu nêu trên; tra cứu tên xã, phường nơi doanh nghiệp, đơn vị đặt trụ sở hoặc đang hoạt động; nhấn vào đường dẫn (link) tương ứng với xã, phường để mở Biểu mẫu báo cáo trực tuyến; nhập đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo hướng dẫn trên biểu mẫu và gửi báo cáo.

Sở Nội vụ lưu ý, các đơn vị cần kiểm tra kỹ thông tin trước khi gửi, bảo đảm số liệu phản ánh trung thực tình hình thực tế, tránh bỏ sót doanh nghiệp và người lao động thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ.

Đối với Ban Quản lý các Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, Sở Nội vụ đề nghị khẩn trương rà soát toàn bộ các doanh nghiệp, đơn vị thuộc phạm vi quản lý; tổng hợp chính xác số lượng doanh nghiệp đang hoạt động, doanh nghiệp đã khám, chưa khám hoặc khám chưa đầy đủ; tổng số người lao động đã được khám và chưa được khám.

Qua đó, tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc; trực tiếp hướng dẫn đơn vị nhập dữ liệu đúng đường link cấp xã/phường; theo dõi và tổng hợp kết quả báo cáo kịp thời.

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động chưa tổ chức khám sức khỏe, hoặc chưa hoàn thành việc khám cho người lao động, cần khẩn trương lập kế hoạch chi tiết (xác định số lượng lao động, thời gian dự kiến và cơ sở y tế thực hiện) để tổ chức khám, hoàn thành trước ngày 30/11/2026.

Các đơn vị cũng được yêu cầu chủ động phối hợp với các cơ sở khám sức khỏe đủ điều kiện để thực hiện đầy đủ việc cập nhật, kết nối dữ liệu kết quả khám theo quy định. Trường hợp đã tổ chức khám nhưng dữ liệu chưa được cập nhật lên hệ thống, doanh nghiệp phải chủ động làm việc với cơ sở y tế để hoàn thiện ngay.