Rào chắn, hạn chế một loạt phương tiện trên đường Nghi Tàm, Âu Cơ để thi công cầu Tứ Liên

ANTD.VN -Đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn trên đường Âu Cơ, Nghi Tàm để triển khai dự án cầu Tứ Liên, hạn chế nhiều loại phương tiện, tổ chức giao thông một chiều qua khu vực này.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có phương án phân luồng, điều chỉnh tổ chức giao thông để phục vụ thi công Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường dẫn hai đầu cầu (từ nút giao Nghi Tàm đến nút giao với đường Trường Sa).

Theo đó, trên cơ sở hạ tầng và hiện trạng tổ chức giao thông tuyến đường Âu Cơ, Nghi Tàm, khu vực nút giao Thanh Niên - Yên Phụ hiện trạng và khu vực lân cận sau khi tiến hành công tác rào chắn thử. Sở Xây dựng thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông cụ thể theo các phương án sau:

Phương án rào chắn thi công trên đường Nghi Tàm và đường Âu Cơ:

Đường Nghi Tàm: Bổ sung rào tôn cố định toàn bộ dải phân cách giữa đường Nghi Tàm (từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến đối diện số 187 đường Nghi Tàm) để thi công mố trụ và tường chắn sau mố của dự án. Kích thước rào chắn dài 150m, rộng từ 21m đến 22m, bề rộng mặt đường còn lại từ 6m đến 7,5m.

Đường Âu Cơ: Bổ sung rào tôn cố định toàn bộ dải phân cách giữa đường Âu Cơ để thi công mố trụ và tường chắn sau mố của dự án. Kích thước rào chắn dài 150m, rộng từ 16m đến 17m, bề rộng mặt đường còn lại từ 6m đến 7,5m.

Hướng dẫn hạn chế các phương tiện giao thông từ sân bay quốc tế Nội Bài đi Trung tâm TP và ngược lại có nhu cầu qua khu vực thi công sẽ đi theo các hướng sau : Đường Võ Nguyên Giáp - đường Trường Sa (quốc lộ 5 kéo dài) - Nguyễn Văn Cừ qua cầu Chương Dương hoặc Nguyễn Văn Linh (quốc lộ 5) đi cầu Vĩnh Tuy – Nguyễn Khoái hoặc đi cầu Thanh Trì – Vành đai 3 trên cao và ngược lại.

Đường Võ Nguyên Giáp – Cầu Nhật Tân – Võ Chí Công – Hoàng Hoa Thám (Thụy Khuê, Trích Sài) – Trung tâm thành phố và ngược lại.

Đường Võ Văn Kiệt – Cầu Thăng Long – Phạm Văn Đồng – An Dương Vương – Võ Chí Công – Hoàng Hoa Thám – Trung tâm thành phố và ngược lại.

Tiếp tục rào chắn nhiều đoạn đường Nghi Tàm và Âu Cơ để thi công cầu Tứ Liên

Phân luồng giao thông tại chỗ: Trên đường Nghi Tàm và phố Yên Phụ nhỏ : Tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Yên Phụ nhỏ theo hướng và đoạn từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên. –

Tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường Nghi Tàm theo hướng và đoạn từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm tại phạm vi giữa trụ N1-T3 và N1-T4. –

Tổ chức giao thông 1 chiều cho tất cả các phương tiện lưu thông trên đường tạm công trường của dự án theo hướng và đoạn từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Cấm phương tiện xe khách trên 16 chỗ và xe tải (trừ xe phục vụ thi công dự án) hoạt động trên tuyến đường Nghi Tàm và Yên Phụ nhỏ (đoạn từ Khách sạn Thăng Lợi đến đường Thanh Niên).

Các phương tiện tham gia giao thông từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố: các phương tiện từ cầu Nhật Tân đến đường Âu Cơ di chuyển bình thường.

Tại cuối đường Âu Cơ giao nhau với đường Nghi Tàm, điều hướng phương tiện di chuyển vào phố Yên Phụ nhỏ di chuyển ra nút giao với đường Thanh Niên – Yên Phụ -Trung tâm thành phố.

Các phương tiện tham gia giao thông từ nút giao đường Thanh Niên – Yên Phụ đi cầu Nhật Tân: các phương tiện di chuyển bình thường đến cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đi theo 2 hướng: rẽ trái sang làn đối diện của đường Nghi Tàm - qua lối mở tạm tại phạm vi giữa trụ N1-T3 và N1- T4 – đường Nghi Tàm đi cầu Nhật Tân hoặc rẽ phải qua cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm – đường 05m sát đê – đường tạm công trường – cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Khu vực nút giao đường Thanh Niên – Yên Phụ:

Tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm – Yên Phụ (khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương).

Tổ chức đóng dải phân cách giữa trên đường Thanh Niên (khu vực nút giao Phó Đức Chính).

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Thanh Niên đến trung tâm nút: các phương tiện rẽ phải liên tục về đường Yên Phụ - quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường An Dương đến trung tâm nút: các phương tiện chỉ được rẽ phải đi về đường Nghi Tàm – quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số nhà 187 Nghi Tàm – đi Yên Phụ.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Nghi Tàm: các phương tiện lưu thông bình thường trên cầu vượt An Dương, hướng dưới cầu: các phương tiện chỉ được đi thẳng lên đường Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào đường An Dương. Các phương tiện đi hướng đường Thanh Niên quay đầu tại điểm quay đầu trước đối diện số nhà 187 Nghi Tàm.

Các phương tiện tham gia giao thông từ đường Yên Phụ đi Thanh Niên: các phương tiện từ Yên Phụ rẽ trái vào Cửa Bắc – Thụy Khuê – Thanh Niên.

Các phương tiện tham gia giao thông từ phố Yên Phụ nhỏ đi thẳng liên tục đến đường Yên Phụ đi trung tâm thành phố hoặc rẽ phải liên tục vào đường Thanh Niên.

Thời gian thực hiện từ 21/10/2026 đến khi có thông báo tiếp theo.