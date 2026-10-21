Chủ động phân luồng giao thông phục vụ thi công cầu Tứ Liên

ANTD.VN - Trước yêu cầu tổ chức giao thông phục vụ thi công mố trụ, tường chắn sau mố thuộc dự án cầu Tứ Liên, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội chủ động triển khai phương án phân luồng tại chỗ, hướng dẫn phương tiện di chuyển theo các lộ trình phù hợp, góp phần hạn chế ùn tắc, bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.

Bắt đầu từ ngày 21-10 lực lượng chức năng đã lập hàng rào phân luồng giao thông phục vụ xây dựng trụ cầu Tứ Liên tại đường Nghi Tàm- Âu Cơ

Tại khu vực đường Nghi Tàm, đường Âu Cơ và phố Yên Phụ nhỏ, phương án tổ chức giao thông được triển khai đồng bộ, trong đó điều chỉnh hướng lưu thông một chiều tại một số đoạn tuyến để phục vụ thi công.

Cụ thể, phố Yên Phụ nhỏ tổ chức giao thông một chiều theo hướng từ nút giao Nghi Tàm đến đường Thanh Niên. Trên đường Nghi Tàm, các phương tiện lưu thông một chiều từ ngõ 276 Nghi Tàm đến lối mở tạm giữa trụ N1-T3 và N1-T4. Tuyến đường tạm trong công trường cũng được tổ chức một chiều từ cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm đến cửa khẩu ngõ 34 Âu Cơ.

Để bảo đảm an toàn và hạn chế áp lực giao thông, xe khách trên 16 chỗ và xe tải, trừ phương tiện phục vụ thi công dự án, không được hoạt động trên tuyến Nghi Tàm – Yên Phụ nhỏ, đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến đường Thanh Niên.

Trên cơ sở phương án đã được xây dựng, Công an phường Tây Hồ chủ động hướng dẫn người tham gia giao thông lựa chọn lộ trình phù hợp. Các phương tiện từ cầu Nhật Tân đi trung tâm thành phố di chuyển theo đường Âu Cơ, sau đó được điều hướng vào phố Yên Phụ nhỏ để ra nút giao Thanh Niên – Yên Phụ.

Theo chiều ngược lại, phương tiện từ trung tâm thành phố đi cầu Nhật Tân có thể rẽ trái tại cửa khẩu ngõ 276 Nghi Tàm, đi qua lối mở tạm trên đường Nghi Tàm; hoặc rẽ phải qua ngõ 276, theo tuyến đường sát đê và đường tạm công trường để ra đường Âu Cơ.

Tại nút giao Thanh Niên – Yên Phụ, việc điều tiết được triển khai kết hợp với đóng dải phân cách giữa trên đường Nghi Tàm – Yên Phụ, khu vực dưới gầm cầu vượt An Dương, và trên đường Thanh Niên, khu vực nút giao Phó Đức Chính.

Các phương tiện từ đường Thanh Niên được hướng dẫn rẽ phải liên tục vào đường Yên Phụ, quay đầu tại nút giao Cửa Bắc để đi An Dương hoặc Nghi Tàm. Phương tiện từ đường An Dương chỉ được rẽ phải về Nghi Tàm, sau đó quay đầu tại điểm mở dải phân cách đối diện số nhà 187 Nghi Tàm để đi Yên Phụ.

Đối với phương tiện từ Yên Phụ đi Nghi Tàm, các xe lưu thông bình thường trên cầu vượt An Dương; phía dưới cầu, phương tiện được hướng dẫn đi thẳng lên Nghi Tàm hoặc rẽ phải vào An Dương. Xe có nhu cầu đi Thanh Niên thực hiện quay đầu tại điểm đối diện số nhà 187 Nghi Tàm. Trong khi đó, phương tiện từ Yên Phụ đi Thanh Niên được hướng dẫn theo hướng rẽ trái vào Cửa Bắc – Thụy Khuê – Thanh Niên.

Tại khu vực phố Yên Phụ nhỏ, phương tiện có thể đi thẳng ra đường Yên Phụ để vào trung tâm thành phố hoặc rẽ phải liên tục vào đường Thanh Niên.

Cùng với việc tổ chức các hướng lưu thông, hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm được bố trí phù hợp nhằm giúp người dân dễ nhận biết, chủ động lựa chọn lộ trình.

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an phường Tây Hồ tập trung điều tiết giao thông ngay tại các nút giao, hướng dẫn phương tiện theo phương án tổ chức đã đề ra, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án cầu Tứ Liên. Người dân được khuyến cáo chú ý hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh hành trình khi đi qua khu vực này.