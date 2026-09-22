Giáo dục phổ thông được giám sát toàn diện, tập trung những nội dung gì?

ANTD.VN - Một đợt giám sát chuyên đề về giáo dục phổ thông vừa được thiết lập, tập trung từ sách giáo khoa, tổ chức trường học, đội ngũ giáo viên đến đầu tư cơ sở vật chất.

Phạm vi giám sát lần này khá rộng, không chỉ dừng ở nội dung sách giáo khoa. Công tác quản lý, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên, việc đầu tư xây dựng trường học và hệ thống trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới cũng sẽ được đánh giá. Kết quả giám sát dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

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Giáo dục phổ thông được đặt trong một cuộc giám sát chuyên đề

Ban Bí thư đã quyết định thành lập Đoàn giám sát về việc triển khai Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, với chuyên đề tập trung vào công tác giáo dục phổ thông.

Động thái được đưa ra sau khi xem xét một số vấn đề liên quan đến sách giáo khoa và chương trình giáo dục phổ thông. Văn phòng Trung ương Đảng sau đó ban hành Công văn số 5099-CV/VPTW ngày 18/9/2026 thông báo nội dung này.

Điều đáng chú ý là phạm vi giám sát không thu hẹp vào một vấn đề riêng lẻ. Thay vào đó, nhiều mắt xích quan trọng của hệ thống giáo dục phổ thông sẽ cùng được xem xét, từ nội dung học tập của học sinh cho đến điều kiện làm việc của nhà giáo và cơ sở vật chất của trường học.

Đoàn giám sát do ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn. Ban Tuyên giáo Trung ương được giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan liên quan triển khai.

Sách giáo khoa là một trong những nội dung đáng chú ý

Một trong những nội dung được nêu rõ là đánh giá nội dung sách giáo khoa.

Đây là vấn đề nhận được sự quan tâm lớn khi năm học 2026–2027 là năm triển khai một bộ sách giáo khoa thống nhất trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình thực hiện Nghị quyết 71. Định hướng đặt ra còn bao gồm mục tiêu tiến tới cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh vào năm 2030.

Vì vậy, việc đưa sách giáo khoa vào phạm vi giám sát không chỉ liên quan đến nội dung từng cuốn sách, mà cần được nhìn trong tổng thể quá trình tổ chức thực hiện chương trình giáo dục phổ thông.

Ở góc độ người học, những vấn đề thực tế đáng quan tâm gồm mức độ phù hợp của nội dung học tập, khả năng triển khai đồng đều giữa các địa phương, điều kiện tiếp cận sách của học sinh và sự tương thích giữa sách giáo khoa với yêu cầu của chương trình.

Tuy nhiên, việc thành lập đoàn giám sát chưa đồng nghĩa sách giáo khoa sẽ ngay lập tức được điều chỉnh hay thay đổi. Những bước tiếp theo còn phụ thuộc vào kết quả đánh giá và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Đội ngũ giáo viên và bộ máy trường học cũng được đánh giá

Một phạm vi quan trọng khác là công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ và giáo viên tại các trường phổ thông.

Điều này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh hệ thống trường mầm non, phổ thông thời gian qua được rà soát, sắp xếp lại; đồng thời nhiều chính sách liên quan vị trí việc làm, chế độ đối với nhà giáo và quản trị trường học đang được triển khai.

Nghị quyết 71 đặt yêu cầu bảo đảm đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên để đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, đồng thời xác định nhà giáo giữ vai trò quan trọng đối với chất lượng giáo dục.

Qua một năm thực hiện Nghị quyết, việc sắp xếp hệ thống trường mầm non và phổ thông được đánh giá đã cơ bản hoàn thành ở nhiều nơi, nhưng yêu cầu tiếp theo là chuyển từ hoàn thiện chính sách sang tổ chức thực hiện trong thực tế.

Bởi vậy, khi đi vào từng địa phương, câu chuyện không đơn giản là số lượng trường hay số lượng giáo viên. Điều cần được nhìn rõ hơn là việc bố trí giáo viên có phù hợp với quy mô học sinh hay không, trường học sau sắp xếp vận hành thế nào và những khó khăn thực tế của đội ngũ nhà giáo đã được xử lý đến đâu.

Trường học vùng biên là một trọng tâm riêng

Đợt giám sát cũng đánh giá việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nói chung và các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở tại các xã biên giới nói riêng.

Đây là một trong những chương trình đầu tư đáng chú ý trong quá trình triển khai Nghị quyết 71.

Theo kết quả sau một năm thực hiện nghị quyết, 108 trong tổng số 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đã được triển khai trong giai đoạn đầu, bổ sung 4.396 phòng học và hướng tới đáp ứng nhu cầu học tập của gần 113.000 học sinh.

Với những địa bàn miền núi, biên giới, trường học không chỉ cần phòng học. Các điều kiện về chỗ ở, sinh hoạt, bếp ăn, nước sạch, thiết bị dạy học, giáo viên và khả năng duy trì học sinh đến trường đều ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả đầu tư.

Do đó, việc đưa hệ thống trường nội trú liên cấp vùng biên vào phạm vi giám sát có thể giúp nhìn rõ hơn khoảng cách giữa công trình được đầu tư và khả năng vận hành thực tế sau khi đưa vào sử dụng.

Giám sát không đồng nghĩa với thanh tra trường học

Một điểm phụ huynh và giáo viên cần phân biệt là đây là đoàn giám sát chuyên đề về quá trình triển khai Nghị quyết 71 trong lĩnh vực giáo dục phổ thông.

Thông tin công bố hiện nay không cho thấy đây là một đợt thanh tra đồng loạt từng trường, cũng không đồng nghĩa giáo viên hay học sinh sẽ ngay lập tức phải thực hiện thêm một quy định mới.

Trọng tâm được xác định là đánh giá việc triển khai chính sách trên nhiều phương diện. Qua đó có thể nhận diện những nội dung đã làm được, những vấn đề còn vướng và khoảng cách giữa chủ trương với thực tế trường học.

Đây cũng là lý do phạm vi giám sát bao trùm cả chương trình, sách giáo khoa, con người, bộ máy và cơ sở vật chất thay vì chỉ tập trung vào một khâu.

Kết quả giám sát phải hoàn thành trước ngày 15/12

Theo kế hoạch được công bố, việc giám sát phải hoàn thành trước ngày 15/12/2026.

Như vậy, trong khoảng gần ba tháng tới, giáo dục phổ thông sẽ là một trong những lĩnh vực được rà soát khá toàn diện trong quá trình thực hiện Nghị quyết 71.

Điều đáng chờ đợi sau đợt giám sát không chỉ là những đánh giá về sách giáo khoa hay cơ sở vật chất, mà còn là việc những khó khăn đang hiện hữu ở từng trường học được nhận diện đến mức nào.

Từ thiếu giáo viên cục bộ, tổ chức trường lớp sau sắp xếp cho tới khả năng vận hành các trường vùng biên, kết quả thực tế sẽ là căn cứ quan trọng để nhìn lại hiệu quả của những chính sách đã được triển khai và xác định những vấn đề cần tiếp tục tháo gỡ.