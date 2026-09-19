Đề xuất mở rộng hợp tác, đầu tư nước ngoài trong giáo dục

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hợp tác, đầu tư với nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, với định hướng mở rộng các hình thức liên kết, tăng quyền tự chủ, đơn giản hóa thủ tục và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Mở rộng các hình thức liên kết giáo dục với nước ngoài

Dự thảo được xây dựng nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, đồng thời bảo đảm thống nhất với pháp luật mới, tạo thuận lợi cho hợp tác, đầu tư quốc tế gắn với yêu cầu bảo đảm chất lượng giáo dục và quyền lợi người học.

Khi ban hành, Nghị định sẽ thay thế Nghị định số 86 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 124 của Chính phủ.

Đối với giáo dục mầm non và phổ thông, dự thảo quy định 3 hình thức liên kết: Thực hiện chương trình giáo dục Việt Nam nhằm nâng cao chất lượng; Chương trình tích hợp giữa Việt Nam và nước ngoài; Chương trình giáo dục nước ngoài.

Hoạt động liên kết tại cơ sở giáo dục công lập không được ảnh hưởng đến nhiệm vụ giáo dục, quyền học tập của học sinh và việc thực hiện giáo dục bắt buộc.

Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo. Ảnh minh họa

Với chương trình tích hợp, Sở GD&ĐT tổ chức thẩm định, phê duyệt trước khi triển khai. Chương trình đã được một Sở GD&ĐT phê duyệt có thể được cơ sở khác sử dụng mà không phải thẩm định lại nếu không thay đổi nội dung.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất cho phép học sinh Việt Nam học chương trình giáo dục nước ngoài ở cấp THPT tại các cơ sở thuộc đối tượng được phép, không quy định giới hạn tỷ lệ học sinh Việt Nam. Học sinh vẫn phải học các môn bắt buộc theo quy định; chương trình phải bảo đảm mục tiêu giáo dục Việt Nam, quyền lợi người học và khả năng chuyển tiếp trong hệ thống giáo dục.

Trong giáo dục đại học, các hình thức liên kết gồm đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ; thành lập viện nghiên cứu, trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm trọng điểm và phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học nước ngoài tại Việt Nam.

Với giáo dục nghề nghiệp, dự thảo quy định liên kết đào tạo cấp văn bằng, chứng chỉ và liên kết thành lập khoa, trung tâm, đơn vị chuyên môn. Đối với văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài, quản lý được chuyển theo hướng tăng công khai, thông báo, cập nhật dữ liệu và hậu kiểm.

Tăng tự chủ, chuyển mạnh sang hậu kiểm

Dự thảo mở rộng quyền tự chủ của cơ sở giáo dục trong liên kết đào tạo với nước ngoài, cho phép xem xét, quyết định theo quy trình nội bộ; Chỉ duy trì phê duyệt trước đối với một số trường hợp cần tăng cường kiểm soát chất lượng.

Với liên kết tổ chức thi, cấp chứng chỉ nước ngoài, dự thảo chuyển từ phê duyệt trước sang cơ chế tự chủ quyết định, gắn với công khai, thông báo, cập nhật dữ liệu và hậu kiểm. Các bên phải chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, bảo mật, phòng chống gian lận và quyền lợi người dự thi.

Đối với cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài và phân hiệu của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam, dự thảo không quy định lại các điều kiện, trình tự, thủ tục đã được điều chỉnh bởi pháp luật về đầu tư và các nghị định chuyên ngành.

Cùng với giảm thủ tục, dự thảo tăng trách nhiệm của cơ sở giáo dục, nhà đầu tư và các bên tham gia hợp tác trong công khai thông tin, cập nhật dữ liệu, báo cáo và giải trình. Cơ chế giám sát, đánh giá mức độ tuân thủ và phân loại rủi ro được bổ sung, ưu tiên giám sát từ xa thông qua dữ liệu, báo cáo, thông tin công khai, phản ánh của người học, nhà giáo và kết quả kiểm định chất lượng.

Theo dự thảo, đổi mới phương thức quản lý nhằm tạo thuận lợi hơn cho hợp tác, đầu tư quốc tế trong giáo dục, đồng thời bảo đảm chất lượng, quyền lợi người học, tính minh bạch và trách nhiệm của các chủ thể.