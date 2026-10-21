Giải cứu 3 người mắc kẹt trong ngôi nhà 5 tầng đang cháy ở phường Yên Hòa

ANTD.VN - Đám cháy bùng phát từ tầng 1 ngôi nhà 5 tầng trong ngõ 132 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, Hà Nội, vào rạng sáng 21/10, tạo nhiều khói, khí độc, đe dọa những người bên trong.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương phá cửa, giải cứu 3 người mắc kẹt, đồng thời dập tắt đám cháy sau 15 phút triển khai chữa cháy.

Cụ thể, 4h15 ngày 21/10, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ 132 phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an thành phố Hà Nội đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe máy chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 11 khẩn trương đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngôi nhà xảy ra cháy có quy mô 5 tầng, diện tích khoảng 45m² mỗi sàn. Đám cháy xuất phát tại tầng 1, nơi có nhiều đồ gia dụng dễ cháy, khiến lửa lan nhanh, sinh ra lượng lớn khói và khí độc, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan lên các tầng phía trên.

Cảnh sát PCCC&CNCH kiểm tra tình trạng sức khỏe người dân, sơ cứu và hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường.

Qua xác minh ban đầu, trước khi lực lượng chức năng có mặt, 10 người đã tự thoát nạn ra bên ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn 3 người mắc kẹt bên trong ngôi nhà, đòi hỏi lực lượng cứu hộ phải nhanh chóng tiếp cận, tổ chức giải cứu trong điều kiện khói, khí độc đe dọa trực tiếp đến tính mạng.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH đã triển khai phương án tiếp cận, phá cửa, tìm kiếm và đưa 3 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Những người được giải cứu sau đó được bàn giao cho lực lượng y tế kiểm tra sức khỏe, hỗ trợ chăm sóc ban đầu tại hiện trường.

Song song với công tác cứu người, lực lượng chức năng triển khai đội hình chữa cháy, tiếp tục tìm kiếm, rà soát các tầng phía trên nhằm bảo đảm không còn người mắc kẹt, đồng thời khống chế, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Đến 4h30 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không chỉ cho thấy sự khẩn trương trong công tác tiếp nhận, xử lý tin báo mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tình huống nguy hiểm, ưu tiên cao nhất cho việc cứu người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.