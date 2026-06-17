Bộ Công Thương: Hầu hết các loại xe xăng tương thích với E10

ANTD.VN - Theo Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN.

Hầu hết phương tiện đều phù hợp với xăng sinh học

Theo báo cáo của Tổ công tác triển khai thông tư 50/2025/TT- BCT, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương về việc rà soát, công bố mức độ tương thích của các phương tiện giao thông đối với nhiên liệu sinh học E5 và E10, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đã chủ trì phối hợp với các hiệp hội, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu phương tiện triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ nhằm cung cấp cơ sở khoa học, kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước, truyền thông và hướng dẫn người tiêu dùng.

Trọng tâm là yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, công bố danh mục phương tiện tương thích hoàn toàn, tương thích có điều kiện hoặc không khuyến nghị sử dụng xăng E5, E10. Đồng thời làm rõ căn cứ kỹ thuật, đời xe, loại động cơ và các lưu ý về bảo dưỡng, vận hành.

Đến 14 giờ 00 ngày 11/6/2026, Cục Công nghiệp đã nhận được báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cùng nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp lớn như Toyota Việt Nam (Toyota, Lexus), Mitsubishi Motors Việt Nam, Mercedes-Benz Việt Nam (Mercedes-Benz, Maybach, Smart), Ford Việt Nam, Thành Công Motor Việt Nam (Skoda), Hyundai Thành Công Việt Nam (Hyundai), Daehan Motors (Tera), Ô tô Chiến Thắng (Kenbo) và TCIE Việt Nam (TQ). Cục Công nghiệp đang tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại gửi báo cáo để hoàn thiện cơ sở dữ liệu chung của Bộ Công Thương.

Kết quả rà soát bước đầu cho thấy hầu hết các dòng xe xăng hiện hành đang sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và phân phối chính hãng tại Việt Nam đều được xác nhận tương thích với xăng E5 và E10 theo các chỉ tiêu kỹ thuật quy định tại QCVN 01:2022/BKHCN và Hiến chương Nhiên liệu toàn cầu (Worldwide Fuel Charter - WWFC).

Đối với nhóm phương tiện nhập khẩu, Cục Công nghiệp đã ban hành Công văn số 1395/CN-CNCT ngày 08/6/2026 gửi Cục Xuất nhập khẩu phối hợp làm việc với các doanh nghiệp được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô nhằm cung cấp danh mục các dòng xe nhập khẩu tương thích với xăng E5 và E10, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Cùng với công tác rà soát phương tiện, Cục Công nghiệp đã hoàn thành xây dựng bộ tài liệu và tờ rơi hướng dẫn kỹ thuật kèm hình ảnh minh họa đối với các nhóm phương tiện cần lưu ý khi sử dụng xăng sinh học, bao gồm xe quá cũ, xe sử dụng bộ chế hòa khí, phương tiện lâu không bảo dưỡng, thiết bị nông nghiệp, máy cắt cỏ, máy thổi lá, máy bơm nước, máy phát điện, tàu thuyền nhỏ và các động cơ xăng chuyên dụng.

Đây là cơ sở quan trọng nhằm giảm thiểu các rủi ro kỹ thuật và hỗ trợ người dân sử dụng nhiên liệu sinh học đúng cách.