Thái Nguyên chấm dứt dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc của doanh nghiệp Xuân Trường

ANTD.VN -UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có văn bản thông báo kết luận cuộc họp giao ban của Chủ tịch Vương Quốc Tuấn và các lãnh đạo địa phương liên quan đến dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc.

Theo đó, tại kết luận này, tỉnh Thái Nguyên thống nhất với đề xuất chấm dứt hoạt động dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc của doanh nghiệp tư nhân xây dựng Xuân Trường. Sở Tài chính được giao phối hợp với văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện nội dung, văn bản thông báo dừng hoạt động của dự án theo quy định.

Dự án khu du lịch tâm linh Hồ Núi Cốc được khởi công vào tháng 2/2016. Theo kế hoạch trước đó, dự án có tổng mức đầu tư khoảng 15.000 tỷ đồng gồm nhiều công trình, hạng mục và được đầu tư trong 20 năm, chia làm hai giai đoạn.

Chủ đầu tư từng đặt mục tiêu đưa giai đoạn đầu tiên đi vào hoạt động và đón du khách trong năm 2019. Giai đoạn 2 của dự án dự kiến thực hiện trong 15 năm (2020-2035). Công ty Xuân Trường muốn xây dựng khu vui chơi giải trí, resort cao cấp, khách sạn nghỉ dưỡng, làng văn hóa du lịch... tại khu vực dự án.

Tỉnh Thái Nguyên vừa thống nhất chấm dứt dự án khu tâm linh Hồ Núi Cốc của doanh nghiệp Xuân Trường

Điểm nhấn chính là dự án Chùa Tháp Phật Giáo cao 150m, được xem là lớn nhất thế giới, cùng công trình giải trí như sân golf 36 lỗ, khu bến thuyền, khu làng văn hóa các dân tộc...

Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường hiện là nhà đầu tư của một số dự án du lịch tâm linh nổi tiếng như quần thể khu du lịch Tràng An - Chùa Bái Đính, khu du lịch Tam Chúc (Ninh Bình).

Núi Cốc là hồ nhân tạo nằm liền kề dưới chân núi Tam Đảo, được khởi công xây dựng từ năm 1973, cách trung tâm Thái Nguyên khoảng 15 km và Hà Nội 70 km về phía tây. Hồ có diện tích mặt nước khoảng 2.500 ha, với gần 89 hòn đảo lớn nhỏ.