Sau “khủng hoảng niềm tin”, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ vẫn tăng trưởng âm

ANTD.VN - Doanh thu thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tốc độ tăng trưởng âm khoảng 4% trong nửa đầu năm, trong khi thị trường bảo hiểm phi nhân thọ vẫn tăng trưởng tích cực.

Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2030 đã đặt mục tiêu quy mô doanh thu phí bảo hiểm đạt khoảng 3,3-3,8% GDP. Đây là mục tiêu đã được xác định từ sớm nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm, nâng cao vai trò của bảo hiểm trong nền kinh tế và hệ thống an sinh xã hội.

Tuy nhiên, theo bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), thị trường bảo hiểm vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng niềm tin giai đoạn 2022 - 2023.

Mặc dù thị trường đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tốc độ mà tăng trưởng doanh thu âm đã giảm nhiều so với 2 năm trước đây, nhưng thị trường bảo hiểm nhân thọ cũng rất khó khăn. Trong khi quy mô của thị trường nhân thọ hiện nay đang gấp khoảng 2 lần quy mô của thị trường phi nhân thọ.

Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính)

Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trong 6 tháng đầu năm 2026 tốc độ tăng trưởng của cả thị trường bảo hiểm là chỉ đạt có xấp xỉ 2%. Trong đó thì thị trường phi nhân thọ vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng tốt hơn 12%, nhưng thị trường nhân thọ vẫn ghi nhận tốc độ tăng trưởng âm khoảng 4%. Dù vậy, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, tốc độ tăng trưởng này đã được cải thiện nhiều so với 2 năm trước đây, tức là đã âm chậm lại.

Để phục hồi lại niềm tin của khách hàng cũng như phát triển thị trường đạt được tốc độ tăng trưởng và quy mô đã đặt ra, bà Phương cho biết, thời gian qua cơ quan quản lý đã tập trung cải thiện, hoàn thiện thể chế về kinh doanh bảo hiểm.

Trong đó, sửa cái Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và sửa Nghị định hướng dẫn Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2025. Theo đó, đã giảm 46 điều kiện kinh doanh và đơn giản hóa 6 thủ tục hành chính, tương đương khoảng 30% điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính đã được giảm trong lĩnh vực này để tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp cũng như là tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cùng với đó, hệ thống pháp luật đã tập trung vào việc minh bạch hóa thông tin khi đại lý bảo hiểm tư vấn cho khách hàng, cũng như các thông tin của các doanh nghiệp bảo hiểm cần phải công khai minh bạch với khách hàng trong cái quá trình hoạt động.

Đặc biệt, công tác kiểm tra giám sát và thường xuyên trao đổi, đối thoại với doanh nghiệp cũng được cơ quan quản lý đẩy mạnh, qua đó kịp thời hỗ trợ thị trường phát triển.

“Chúng tôi có một niềm tin vững chắc rằng, với mục tiêu tăng trưởng hai con số và với những cái giải pháp quyết liệt từ phía Chính phủ cũng như từ phía Bộ Tài chính thì thị trường bảo hiểm cũng sẽ dần dần lấy lại tốc độ tăng trưởng như trong thời gian qua.

Chúng tôi cũng sẽ quyết liệt đẩy mạnh những cái giải pháp để làm sao chúng ta cũng thu hẹp dần khoảng cách thực trạng hiện nay với mục tiêu đặt ra vào năm 2030” – bà Phạm Thu Phương nói.