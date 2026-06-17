Bộ Tài chính nói gì về con số nhập siêu hơn 15 tỷ USD?

ANTD.VN - Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, nhập siêu từ đầu năm lên đến hơn 15 tỷ USD chủ yếu do giá xăng dầu tăng và do các doanh nghiệp đẩy mạnh nhập khẩu máy móc, nguyên nhiên vật liệu.

Tại họp báo thường kỳ quý II của Bộ Tài chính sáng 17/6, lãnh đạo Cục Thống kê cho biết, trong 5 tháng đầu năm, tình hình xuất khẩu hàng hóa trong nước tăng trưởng mạnh, mức đạt là 215,7 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu là 229,46 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu tăng 19,5%, riêng nhập khẩu tăng mạnh 30,8% so với cùng kỳ; cán cân thương mại nhập siêu 13,8 tỷ đô la Mỹ.

Còn theo thống kê của Cục Hải quan, cập nhật mới nhất đến ngày 7/6, nhập siêu đã nâng lên 15,36 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, kim ngạch xuất nhập khẩu là một trong những bộ chỉ tiêu về kinh tế vĩ mô rất quan trọng và Bộ Tài chính cũng như các cơ quan có liên quan thường xuyên đánh giá con số này.

Chia sẻ về tình hình xuất nhập khẩu các tháng đầu năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cho thấy hoạt động của nền kinh tế của chúng ta kết nối với kinh tế thế giới tăng trưởng mạnh.

Về con số nhập siêu lên đến hơn 15 tỷ USD có đáng lo, Thứ trưởng cho rằng cần phải phân tích, đánh giá cái kim ngạch của những mặt hàng nào đã tác động đến nhập siêu.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến nhập siêu tăng mạnh là do giá xăng dầu tăng. Riêng giá xăng dầu tăng đã dẫn đến nhập siêu trên 7 tỷ USD.

Đặc biệt, nhập siêu linh kiện, nguyên nhiên phụ vật liệu cũng như máy móc thiết bị lên đến trên 30 tỷ đô la Mỹ. Việc nhập khẩu các mặt hàng này phục vụ cho đầu tư và mở rộng sản xuất.

“Thế nên chúng ta thấy rằng mặc dù con số nhập siêu là 15 tỷ, nhưng khi phân tích tất cả những cái chi tiết có liên quan: thứ nhất là quy mô xuất nhập khẩu tăng; thứ hai là những tác động của bất khả kháng như đối với xăng dầu; rồi phân tích chi tiết các mặt hàng nhập khẩu, thì chúng ta thấy rằng đây là một quá trình các doanh nghiệp tranh thủ những điều kiện phù hợp để đưa máy móc, thiết bị, nguyên nhiên phụ liệu về, để chuẩn bị cho hoạt động sản xuất.

Và nếu điều kiện thuận lợi (ví dụ như là các cái hiệp định liên quan đến thuế hoặc là các hiệp định thương mại với Hoa Kỳ, với các đối tác khác sẽ được ký kết trong nay mai) thì các doanh nghiệp của chúng ta sẽ có rất nhiều điều kiện để dùng số nhập siêu này sản xuất và xuất khẩu” – Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Do đó, lãnh đạo Bộ Tài chính bày tỏ tin tưởng rằng doanh số xuất khẩu trong những tháng cuối năm 2026 sẽ tăng trưởng mạnh, qua đó giúp cho chúng ta tăng trưởng quy mô xuất nhập khẩu theo hướng cân bằng và có thể chuyển sang xuất siêu.