Gần 100% học sinh, sinh viên có “điểm tựa” BHYT

ANTD.VN - Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên là "tấm lá chắn" quan trọng giúp gần như 100% các em có "điểm tựa" vững chắc về tài chính và sức khỏe khi ngồi trên ghế nhà trường

Bao phủ rộng, quyền lợi phải thực chất

Trong quá trình học tập, HSSV có thể gặp những vấn đề về sức khỏe cần khám, điều trị hoặc chăm sóc y tế. Tham gia BHYT giúp các em có thêm điểm tựa tài chính khi không may ốm đau, bệnh tật, đồng thời giảm áp lực chi phí khám, chữa bệnh cho gia đình.

Theo Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo điều hành tháng 8/2026 của BHXH Việt Nam, số người tham gia BHYT đạt 98,29 triệu người, tăng 1,06 triệu người so với năm 2025. Tính đến ngày 30/6/2026, khoảng 21,55 triệu HSSV tham gia BHYT, đạt 99,39% tổng số HSSV.

Tỷ lệ bao phủ cao cho thấy, chính sách BHYT HSSV tiếp tục được triển khai hiệu quả, góp phần tạo nền tảng thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân. Điều đặt ra là diện bao phủ rộng mới là điều kiện cần, vì với HSSV, quyền lợi cần được bảo đảm xuyên suốt từ đăng ký tham gia, cập nhật thông tin đến sử dụng thẻ và khám, chữa bệnh.

Ảnh minh họa.

Thực tế, công tác khám, chữa bệnh trong 6 tháng đầu năm 2026 cho thấy rõ vai trò của BHYT đối với HSSV. Học sinh có số tiền đề nghị quỹ BHYT chi trả 1.807,2 tỷ đồng; Sinh viên có số tiền đề nghị quỹ BHYT chi trả 337,4 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhiều trường hợp HSSV phát sinh chi phí điều trị lớn. Có 779 HSSV được quỹ BHYT chi trả từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng, tổng số tiền 103 tỷ đồng; 234 trường hợp từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, tổng số tiền 64,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, 23 HSSV có chi phí từ 500 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng được thanh toán 15,5 tỷ đồng; 3 trường hợp có chi phí từ 1 tỷ đồng trở lên, với tổng số tiền thanh toán 3,6 tỷ đồng.

Những con số này cho thấy, BHYT không chỉ hỗ trợ các lần khám, chữa bệnh thông thường mà còn góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính khi HSSV không may mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày hoặc phát sinh chi phí lớn.

Đồng bộ từ nhà trường đến gia đình

Bảo đảm quyền lợi BHYT cho HSSV cần sự phối hợp của cơ quan BHXH, ngành Giáo dục, nhà trường, gia đình và chính các em. Nhà trường cần cung cấp thông tin, hướng dẫn sử dụng thẻ, kịp thời phản ánh vướng mắc; Cơ quan BHXH nâng cao chất lượng giám định, kiểm soát chi phí, bảo đảm giải quyết quyền lợi đúng quy định và sử dụng hiệu quả quỹ.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống BHXH đã tổ chức hơn 11.290 hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại, thu hút khoảng 629.990 lượt người...

Có thể thấy được, khi 99,39% HSSV đã có “tấm thẻ” BHYT, mục tiêu tiếp theo không chỉ là duy trì con số này, mà còn để mỗi em hiểu quyền lợi của mình, tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi và được bảo đảm quyền lợi đầy đủ khi cần chăm sóc sức khỏe.