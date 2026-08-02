Eximbank toan tính gì khi liên tục thay tướng?

ANTD.VN - Chưa đầy 1 tuần sau khi thay Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), Eximbank tiếp tục thay người đứng đầu Ban điều hành, với sự trở lại của bà Phạm Thị Huyền Trang.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (EIB) vừa tiếp tục thông báo về việc thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Trần Tấn Lộc được miễn nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc từ ngày 1/8/2026 theo nguyện vọng cá nhân. Thay vào đó, cùng ngày, bà Phạm Thị Huyền Trang được bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7, bà Phạm Thị Huyền Trang đã được chấp thuận từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT. Thay cho bà Trang là ông Nguyễn Lê Quốc Anh - cựu Tổng giám đốc Techcombank.

Ngoài giữ chức vụ Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Huyền Trang cũng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đối với chức danh thành viên Hội đồng quản trị không độc lập.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh và bà Phạm Thị Huyền Trang

Cũng tại đợt kiện toàn nhân sự này, ngoài ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Eximbank bầu bổ sung thêm 5 thành viên HĐQT độc lập, trong đó 4 thành viên là người nước ngoài gồm Richa Goswami, Ooi Huey Tyng, Chua Teck Huat Bill và Michael Richard Harte; ông Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Eximbank cho biết, việc kiện toàn nhân sự cấp cao lần này nhằm từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo Chiến lược phát triển giai đoạn 2026 - 2030 và Khung quản trị doanh nghiệp mới theo định hướng tiếp cận các chuẩn mực quản trị quốc tế, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam, đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Theo lộ trình tiếp tục hoàn thiện cơ cấu Hội đồng Quản trị, Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến tổ chức vào tháng 10/2026 sẽ xem xét công tác nhân sự Hội đồng quản trị, trong đó có sự tham gia ứng cử của bà Phạm Thị Huyền Trang cùng một số ứng viên khác, hướng tới mô hình Hội đồng Quản trị gồm từ 9 đến 11 thành viên độc lập vào năm 2028, từng bước hoàn thiện mô hình quản trị theo định hướng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bà Phạm Thị Huyền Trang có trình độ Thạc sĩ Tài chính - Ngân hàng và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Trên cương vị Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Huyền Trang sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các định hướng đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; tiếp tục nâng cao năng lực điều hành, củng cố quản trị rủi ro, nâng cao hiệu quả hoạt động và hiện thực hóa các mục tiêu của Chiến lược phát triển trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Eximbank, cho biết, chiến lược phát triển của Eximbank được xây dựng trên nền tảng quản trị doanh nghiệp vững chắc, với mục tiêu hình thành một mô hình quản trị minh bạch, độc lập, chuyên nghiệp và phù hợp với các chuẩn mực quốc tế cũng như quy định của pháp luật Việt Nam.

“Việc kiện toàn Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành được triển khai theo kế hoạch đã được xác lập từ trước, là một lộ trình nhiều năm, trong đó năm 2026 là năm đặt nền móng cho quá trình chuyển đổi và hoàn thiện mô hình quản trị của Eximbank, nhằm bảo đảm sự phát triển bền vững của Ngân hàng trong dài hạn” – ông nói.

Về hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính vừa công bố cho thấy Eximbank ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý II đạt 341 tỷ đồng, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 678 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 520 tỷ đồng, lần lượt giảm 54,5% và 55,4%.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc ngân hàng tăng mạnh chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, trong khi nhiều mảng thu nhập như lãi thuần từ dịch vụ và kinh doanh ngoại hối đều suy giảm.

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Eximbank đạt 266.068 tỷ đồng, dư nợ cho vay khách hàng hơn 188.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2,86% đầu năm lên 3,08%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm từ 125,61% xuống còn 97,7%.