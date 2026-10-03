Đường dây giả mạo chủ xe ô tô lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng do "nữ quái" cầm đầu

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã hoàn tất Kết luận điều tra và đề nghị truy tố đường dây tội phạm đóng giả chủ xe ô tô để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trương Thị Thủy (SN 1991, ở xã Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Cùng vụ án, Lê Ngọc Hoạt (SN 1982, ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Thị Giang (SN 1995, ở xã Quảng Yên, tỉnh Thanh Hóa) và 21 bị can liên quan cũng lần lượt bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” hoặc “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Ảnh minh họa.

Kết luận điề trac ho thấy, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1990, ở phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), Nguyễn Thị Hằng (SN 1989, ở phường Hạc Thành, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Giang, Lê Ngọc Hoạt đã bàn bạc thuê xe ô tô tự lái, sau đó đặt làm giả giấy tờ xe ô tô rồi đóng giả chủ xe hoặc nhờ người khác đóng giả chủ xe ô tô, đem xe thuê được đi bán hoặc cầm cố, chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Việc thuê xe ô tô do Trương Thị Thủy, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hằng thực hiện hoặc nhờ người khác thuê hộ. Lê Ngọc Hoạt và Trương Thị Thủy là người tìm nơi cầm cố hoặc bán xe.

Sau khi các đối tượng thuê được xe ô tô thì Trương Thị Thủy liên hệ thuê Đinh Văn Cường (SN 1981, xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm giả giấy tờ. Sau khi làm được giấy tờ giả, Lê Ngọc Hoạt và Trương Thị Thủy sẽ dẫn các đối tượng đi cầm cố hoặc bán ô tô.

Tài liệu điều tra thể hiện, tháng 4-2024, Trương Thị Thủy cùng Nguyễn Thị Hằng đến nhà anh Lê Văn Cường (SN 1996, ở Thanh Hóa) thuê ô tô HYUNDAI KON, đăng ký xe đứng tên Đào Thị Thanh.

Thuê xe xong, Thủy liên hệ thuê Đinh Văn Cường làm giả một bản phô tô công chứng Căn cước công dân (CCCD) mang tên Đào Thị Thanh (ảnh trong CCCD là ảnh của Hằng). Thủy sau đó chở Hằng đến nhà anh Lê Bá Tuyến (SN 1980, ở xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) để cầm cố.

Khi gặp anh Tuyến, Hằng giới thiệu mình tên là Đào Thị Thanh. Kiểm tra giấy tờ xe thấy xe mang tên chính chủ và có đầy đủ giấy tờ nên anh Tuyến cho Hằng cầm cố chiếc xe trên với giá 300 triệu đồng. Tuy nhiên, hai bên lập hợp đồng mua bán xe. Hằng tự viết giấy bán xe cho anh Tuyến, còn anh Tuyến giao tiền mặt cho Hằng.

Sau khi nhận tiền, Hằng đưa lại cho Thủy. Số tiền thuê xe, cứ 5 ngày thì Thủy chuyển cho Hằng để trả anh Cường… Theo Kết luận định giá tài sản, xe ô tô thuê của anh Cường giá trị 400 triệu đồng.

Tương tự thủ đoạn trên, ngày 28-6-2024, Thủy, Hà, Hằng tiếp tục bàn bạc, thuê xe ô tô để mang đi cầm cố. Sau khi thống nhất, Hà gọi điện nhờ Giang đứng ra thuê xe mang đi cầm cố.

Giang đã đến gặp anh Lê Văn Cường để làm thủ tục thuê xe ô tô nhãn hiệu Vinfast Lux A2.0. Sau khi thuê, Giang nhờ người giao xe cho Thủy. Thủy nhờ Hằng cầm cố xe giúp mình, đồng thời nhờ Đinh Văn Cường làm giả giấy biên nhận thế chấp xe ô tô mang tên Nguyễn Thị Hằng.

Sau đó, Thủy lái xe chở Hằng đến nhà anh Lê Văn Tuấn (SN 1984, ở Thanh Hóa) để cầm cố xe. Khi cầm cố xe, Thủy đưa cho Hằng Giấy chứng nhận kiểm định và giấy biên nhận thế chấp xe ô tô mang tên Nguyễn Thị Hằng. Hằng gặp anh Tuấn để cầm cố xe lấy 250 triệu đồng.

Cơ quan chức năng xác định, Trương Thị Thủy đã cùng đồng bọn trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để tham gia lừa đảo, chiếm đoạt 36 xe ô tô với tổng giá trị bị chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng. Nguyễn Thị Giang cùng đồng bọn trực tiếp sử dụng giấy tờ giả để tham gia lừa đảo chiếm đoạt 16 xe ô tô với tổng giá trị hơn 7,4 tỷ đồng.

Đối với Lê Ngọc Hoạt, cơ quan điều tra xác định, bị can này là người tìm nơi cầm cố, mua xe. Sau đó, các bị can khác mới thuê xe hoặc nhờ người khác thuê xe để Hoạt dẫn các đối tượng sử dụng giấy tờ giả, đóng giả chủ xe mang ô tô thuê được đi cầm cố hoặc bán.

Trong vụ án này, bị can Hoạt trực tiếp tham gia dẫn hoặc gọi điện trao đổi, thống nhất để các đối tượng có liên quan sử dụng giấy tờ giả, đóng giả chủ xe, cầm cố 4 xe và bán 27 xe với tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt hơn 14,4 tỷ đồng. Tiền cầm cố hoặc bán xe được thanh toán thông qua tài khoản của Hoạt, rồi mới chuyển đến tài khoản của các đối tượng có liên quan.