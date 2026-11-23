ANTD.VN - Cục Hải quan vừa ban hành công văn gửi các Chi cục Hải quan khu vực yêu cầu kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm đối với mặt hàng quả dâu tây tươi nhập khẩu.

Theo đó, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực kiểm tra chặt về an toàn thực phẩm trong quá trình thực hiện thủ tục Hải quan đối với các lô hàng có liên quan đến nhà sản xuất, xuất khẩu theo cảnh báo của Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

Hải quan yêu cầu siết chặt kiểm soát mặt hàng dâu tây tươi nhập khẩu từ một nhà sản xuất Trung Quốc (Ảnh minh họa)

Yêu cầu này được đưa ra sau khi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) có công văn gửi Cục Hải quan liên quan về việc phát hiện lô hàng dâu tây tươi nhập khẩu có dư lượng Cypermethrin cao gần 6 lần, Deltamethrin gần 2 lần giới hạn cho phép. Đây là hai hoạt chất trừ sâu dùng trong trồng trọt.

Cụ thể, lô hàng được lấy mẫu ngày 21/6/2026, do Công ty TNHH KD TM XNK Gia Hưng nhập khẩu, có tổng khối lượng 4.000 kg dâu tây tươi. Nhà sản xuất/xuất khẩu là Hekou Xindongjin Cross Border E-Commerce Co., Ltd., có địa chỉ tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận dư lượng Cypermethrin ở mức 0,41 mg/kg, Deltamethrin 0,39 mg/kg, trong khi giới hạn quy định tương ứng là 0,07 mg/kg và 0,2 mg/kg. Như vậy, dư lượng Cypermethrin cao gần 6 lần giới hạn cho phép, còn Deltamethrin cao gần 2 lần.

Do đó, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các cơ quan liên quan, trong đó có hải quan thực hiện kiểm tra chặt đối với các lô dâu tây tươi nhập khẩu từ nhà sản xuất/xuất khẩu đã phát hiện vi phạm.