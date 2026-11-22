Dầu ăn đã qua sử dụng được ông K. mua gom

Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 - Chi cục QLTT tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 3 và Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành dừng và khám phương tiện vận tải mang biển kiểm soát 37B – 292.32 do tài xế N.Q.K (trú tại: Xóm Tây Thịnh, xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An) điều khiển trên tuyến Quốc lộ 15, đoạn qua xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Kết quả khám phương tiện, các lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện vận chuyển 550kg dầu ăn đã qua sử dụng với tổng trị giá là 5.500.000 đồng.

Qua xác minh, làm rõ, toàn bộ số hàng hóa trên là của ông N.Q.K. Ông K. vừa là chủ phương tiện, vừa là người điều khiển phương tiện, đồng thời là chủ số hàng trên.

Theo khai nhận của ông N.Q.K, ông thu mua toàn bộ số lượng dầu ăn nói trên là loại dầu ăn đã qua sử dụng (chiên, rán) trôi nổi trên thị trường rồi sẽ bán lại cho các công ty có nhu cầu thu mua dầu ăn đã qua sử dụng để tái chế làm nguyên liệu sinh học (dầu Biodiezel), nguyên liệu bôi trơn máy móc. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, không có hợp đồng mua bán và không có bất kỳ giấy tờ, chứng từ nào chứng minh tính hợp pháp; không có căn cứ xác định được nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.

Đội QLTT số 1 đã chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan chức năng nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ; tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N.Q.K với số tiền 4 triệu đồng; đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn triệt để nguy cơ tuồn ra thị trường sử dụng không đúng mục đích, có nguy cơ gây hại cho sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường theo quy định của pháp luật.