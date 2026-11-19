ANTD.VN -Hai trạm thu phí BOT An Thái và Đá Vách trên QL17B, đoạn An Thái - Mạo Khê kết nối Hải Phòng với Quảng Ninh đã dừng thu phí từ 17/11 sau nhiều năm khai thác.

Việc dừng hoạt động hai trạm BOT An Thái và Đá Vách trên QL17B góp phần giảm chi phí đi lại, tạo thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa đối với người dân và doanh nghiệp.

Theo đó, từ 0 giờ ngày 17/11, hai trạm thu phí BOT An Thái và Đá Vách trên QL17B, đoạn An Thái (Hải Phòng) - Mạo Khê (Quảng Ninh) dừng thu phí sau nhiều năm khai thác.

Theo Sở Xây dựng TP Hải Phòng, việc kết thúc thu phí được thực hiện sau khi thành phố rà soát, tính toán lại thời gian thu phí còn lại của dự án đường 188 theo hình thức BOT.

Kết quả rà soát cho thấy, doanh thu thu phí thực tế bình quân trong 3 năm liên tiếp (2023 - 2025) tăng 15,1% so với doanh thu trong phương án tài chính được duyệt. Mức tăng này vượt ngưỡng 5% theo quy định tại phụ lục hợp đồng, đủ điều kiện điều chỉnh thời gian thu phí.

Chính thức dừng thu phí trạm BOT An Thái và Đá Vách sau hàng chục năm thu phí

Theo phương án trước đây, dự án được phép thu phí đến hết ngày 8/6/2027. Tuy nhiên, sau khi điều chỉnh, thời điểm kết thúc thu phí được xác định là hết ngày 16/11/2026, sớm gần 7 tháng so với kế hoạch.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn sau khi dừng thu phí, Công ty TNHH BOT đường 188 tiếp tục bố trí lực lượng tại khu vực hai trạm để hướng dẫn, điều tiết phương tiện, duy trì hệ thống chiếu sáng, biển báo, camera giám sát và thực hiện công tác quản lý, bảo trì công trình theo quy định.

Đại diện Công ty TNHH BOT đường 188 cho biết, doanh nghiệp tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an toàn giao thông tại khu vực hai trạm, duy trì các điều kiện cần thiết để phương tiện lưu thông thuận lợi.

Đồng thời, Công ty đang chuẩn bị phương án tháo dỡ nhà trạm thu phí, hoàn trả mặt đường, trình Sở Xây dựng TP Hải Phòng xem xét trước khi triển khai thực hiện.

Dự án đường 188, nay là QL17B, có chiều dài khoảng 14,7 km, kết nối QL5 tại khu vực xã Phú Thái (Hải Phòng) với QL18 tại phường Mạo Khê (Quảng Ninh).

Tuyến đường được đưa vào khai thác và thu phí hàng chục năm qua. Sau khi hoàn thành xây dựng cầu Đá Vách, kết nối Minh Tân với Mạo Khê thì tiếp tục xây dựng trạm BOT Đá Vách để hoàn vốn. Tuyến đường tuy ngắn nhưng với 2 trạm BOT đặt 2 đầu gây bức xúc cho người dân trong một thời gian dài.