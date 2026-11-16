TOP 10 xe bán ế nhất tháng 10: Xe Nhật áp đảo, nhiều mẫu xe "ế" quanh năm

ANTD.VN - Sự khó khăn của thị trường nói chung đã khiến các mẫu xe ế bền vững càng thêm khó khăn, cả 10 mẫu xe bán ế đều không vượt quá 50 xe trong tháng 10 vừa qua.

Theo số liệu của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của các thành viên hiệp hội trong tháng 10 đạt 22.806 xe, giảm 13% so với tháng 9. Nếu tính tổng hợp toàn thị trường, bao gồm cả các đơn vị ngoài VAMA, lượng tiêu thụ đạt 28.957 xe, giảm 17% so với tháng liền trước.

Đứng đầu trong danh sách ế bền vững vẫn là Ford Mustang Mach-E với số lượng 7 chiếc trong tháng 10. Ford Mustang Mach- E là mẫu SUV thuần điện hiệu năng cao đầu tiên được Ford phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, thuộc phiên bản Premium AWD. Giá niêm yết khoảng 1,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi ra mắt thị trường Việt Nam đến nay, mẫu xe thuần điện đến từ Mỹ này chưa có bước đột phá về doanh số. Một phần do giá cao, một phần thì thị trường xe điện ở Việt Nam vẫn gặp khó đối với các hãng xe đến từ nước ngoài.

Xếp tiếp theo là Hyundai Elantra với doanh số 11 chiếc, so với tháng trước đó thì doanh số giảm 3 chiếc. Sedan hạng C đang là phân khúc kén khách nhất khi Elantra cũng đã 6 năm không có bản nâng cấp ở Việt Nam cùng xu hướng SUV lên ngôi và sedan thoái trào trong vài năm gần đây.

Dòng bán tải Isuzu D-Max quá đuối tại thị trường Việt Nam, trái ngược với các dòng bán tải như Ford Ranger hoặc Toyota Hilux

Isuzu mu-X với doanh số bán ra là 12 chiếc, tăng gấp đôi so với tháng trước đó nhưng cũng không giúp Isuzu mu-X thoát ra khỏi bảng TOP 10 xe bán ế nhất tháng.

Cùng đến từ Isuzu còn có D-Max với doanh số bán ra là 18 chiếc, giảm mạnh so với các tháng trước. Dòng xe bán tải này của nhà Isuzu dường như vẫn chưa tìm được chỗ đứng tại thị trường Việt Nam khi doanh số luôn ở mức tậm tịt. Trong khi đó, cũng là dòng bán tải như Ford Ranger hay Toyota Hilux lại luôn lọt vào TOP 10 bán chạy nhất tháng.

Đại diện xe sang đến Toyota là Land Cruiser Prado với doanh số bán ra trong tháng 10 là 15 chiếc, giảm đến một nửa so với trước đó. Dù vậy, đây cũng không phải là dòng xe chủ lực, là "át chủ bài" của Toyota tại thị trường Việt Nam bởi giá cao và độ khan hàng khiến do Land Cruiser Prado luôn nằm trong TOP 10 xe bán ế của tháng.

Dòng MPV 7 chỗ Toyota Avanza tỏ ra đuối so với các đối thủ cùng phân khúc

Thêm một đại diện nữa đến từ Toyota là dòng MPV 7 chỗ Avanza Premio. Doanh số bán ra trong tháng 10 là 22 chiếc. Dù được định vị là dòng xe bình dân, đối thủ với Mitsubishi Xpander hay Suzuki XL7 nhưng trong năm 2026, Toyota Avanza Premio luôn nằm trong TOP 10 xe bán ế nhất, trong khi đó Xpander đã nhiều tháng lọt TOP 10 xe bán chạy nhất.

Hãng xe sang Toyota Alphard Hybrid đạt 24 chiếc bán ra trong tháng 10, dù đã có cải thiện đáng kể về doanh số nhưng vẫn chưa thể thoát được TOP 10 xe bán chậm nhất tháng.

Trong tháng 10 ghi nhận sự trở lại của Suzuki Jimny với doanh số 29 chiếc bán ra. Đây được định hình là dòng SUV cỡ nhỏ chuyên chạy địa hình (off-road) với thiết kế vuông vức, khung gầm rời và hệ dẫn động 2 cầu. Tại Việt Nam, xe được phân phối chính hãng bản 3 cửa (4 chỗ ngồi) nhập khẩu từ Nhật Bản với giá niêm yết khoảng 789 - 799 triệu đồng.

Suzuki Jimny trong tháng 10 bán ra 29 chiếc, trở lại bảng xếp hạng TOP 10 xe bán chậm nhất tháng

Một đại diện nữa của nhà Suzuki là chiếc Swift với doanh số 35 chiếc. Kể từ khi trở lại thị trường Việt Nam đến nay, dòng hatchback 5 chỗ dùng động cơ Hybrid 1.2L, hộp số CV này vẫn không chinh phục được người tiêu dùng, luôn nằm trong TOP 10 xe bán ế nhất tháng.

Đại diện duy nhất của Honda nằm trong bảng xếp hạng này là Honda Civic (bản máy xăng) với doanh số 32 chiếc. Đây là mẫu sedan hạng C nổi tiếng của hãng xe Nhật Bản, hiện được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản chính nhưng mẫu Sedan ngày càng tỏ ra kém khách tại thị trường Việt. Honda Civic dù được đánh giá khá cao nhưng sức mua lại rất chậm, doanh số nhiều tháng qua chỉ loanh quanh ở mức 30 chiếc trong tháng.

Mitsubishi Attrage lọt vào TOP 10 xe bán ế nhất trong tháng 10 một cách khó hiểu

Và cuối cùng là chiếc xe Attrage của nhà Mitsubishi với doanh số 35 chiếc. Đây là mẫu sedan hạng B nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, nổi bật với giá bán dễ tiếp cận, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu cao. Giá bản số sàn đang được niêm yết khoảng 380 triệu đồng và bản số tự động từ 460-490 triệu đồng. Mẫu sedan này gây bất ngờ khi lọt vào TOP 10 xe bán ế nhất tháng dù chưa rõ lý do.